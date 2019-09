Así, ha mostrado el rechazo de esta institución a la violencia machista y ha indicado que recordará, "una a una, con su nombre, edad y lugar de origen" a estas mujeres. Gaspar ha leído al comienzo del pleno de esta jornada un escrito en el que ha mostrado el "contundente desafío" de la Presidencia de la Diputación de Valencia "a la violencia machista, que continúa golpeándonos como sociedad y como representantes públicos cada día".

"Esta institución tiene y tendrá en la lucha contra la violencia hacia las mujeres una prioridad y una máxima responsabilidad. El sexismo, la vejación, las agresiones, la inseguridad o la subordinación femenina son concepto a los cuales nos enfrentamos con la contundencia que esta maldita situación requiere", ha expuesto el responsable provincial.

Gaspar ha afirmado que se quiere "libres" a estas mujeres y ha destacado que desde la corporación provincial no se permitirá "ni el silencio ni el olvido de las mujeres víctimas de la cobarde y miserable violencia machista". "No hemos parado y no pararemos de tomar iniciativas políticas, ya sea la implantación de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género o cualquier medida que se detecte, denuncie y proteja a una mujer amenazada".

"No vamos a olvidar. Por eso, en cada sesión plenaria de la Diputación de Valencia recordaré, una a una, con su nombre, edad y lugar de origen, a todas las mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas", ha anunciado.

Tras ello, Toni Gaspar ha apuntado que desde julio hasta este martes, estas mujeres han sido trece: Mª Asunción, 47 años de Elche (Alicante) (13 de julio); Mª Elena, 47 años, Cortes de la Frontera (Málaga) (17 de juliol); Mª Carmen, 47 años, Vilalba (Lugo) (21 de julio); Rita, 57 años, Calpe (Alicante) (22 de julio); Eva, 47 años, Terassa (Barcelona) (24 de julio); Maruchi, 52 años, Escalante (Cantabria) (29 de julio) y Josefa, 55 años, Villagonzalo Pedernales (Burgos) (31 de julio).

Entre estas están también Rita Nicole, 21 años, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (2 de agosto); Mª Pilar, 48 años, Madrid (16 de agosto); Dolores, 74 años,

Jaén (18 de agosto); Alba, 39 años, Valga (Pontevedra) (16 de septiembre); Adaliz, 31 años, Ciudad Lineal (Madrid) (17 de septiembre), e Ika, 59 años, Ses Salines (Mallorca) (22 de septiembre). "Ni una menos", ha concluido Gaspar.