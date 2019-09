Ferran Palau y N*gen se suman al cartel del renovado evento que se celebrará durante toda la jornada del sábado 9 de noviembre, por primera vez al aire libre, en el antiguo cauce del río Túria a la altura de los jardines del Palau de la Música de València. Un entorno "privilegiado y céntrico" que permitirá llegar a los 3.000 espectadores, destaca la organización en un comunicado.

Palau, cantante y guitarra del grupo Anímic, presentará en Deleste su nuevo trabajo en solitario, 'Kevin', que se publica el próximo mes de octubre. Con su voz elegante, su amor por los sintetizadores y sus canciones que nadan entre el folk y el pop, se le ha puesto el sobrenombre de "el Sufjan Stevens o Cass McCombs catalán".

La participación de N*gen nace de la colaboración del festival con la Fira Valenciana de la Música Trovam! - Pro Weekend, que se celebra el mismo fin de semana en Castelló. Esta joven banda donostiarra participa allí y saltará a tierras valencianas para desplegar su pop folk alegre influenciado por grupos como Mumford and sons, Of monsters and men y La M.O.D.A., mezclando en sus melodías el inglés y el euskera.

Ya con el 60% del aforo vendido, las entradas del Deleste siguen a la venta a través de Wegow a un precio de 55 euros más gastos de comisión.

La cita del "ya clásico encuentro sonoro y otoñal valenciano" tiene un año más como señas de identidad "la comodidad de los espectadores, un cuidado sonido, el aforo limitado y el no solapamiento entre conciertos".

APERITIVO CON MISHIMA

Antes del Deleste, el sábado 19 de octubre, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València acogerá el aperitivo musical del festival, el Sona Deleste - Deleste Kids.

Se trata de una cita gratuita y familiar en el centro de València que pronto desvelará su cartel completo. De momento, la encabeza "una de las formaciones más singulares del panorama musical", Mishima, que llegará con un espectáculo muy especial que conmemora sus 20 años de carrera.

Todos los artistas suponen una apuesta por experiencias musicales para disfrutar "sin prisa y con los cinco sentidos de la mano de Cervezas Alhambra", de nuevo patrocinador principal del festival. Otros patrocinadores son Movistar, Vermut Vermell, el vermut mediterráneo de elaboración artesanal, Zummo Living Culture o Arroz Dacsa, que vuelven a hacer posible este encuentro sonoro de iniciativa privada.