La Mesa de Les Corts ha acordado este martes que finalmente tramita la pregunta de Vox a Puig, relativa a "cómo justifica el gasto de 20 millones de euros en publicidad institucional en los últimos cuatro años".

Los diez diputados de Vox también quieren saber si considera el jefe del Consell, "vista la situación de la Comunidad Valenciana, necesario el gasto de 43.000 euros para una publicación en un periódico inglés", por su entrevista de hace unos años en el diario británico 'The Guardian'.

La pregunta presentaba "cuatro importantes defectos de forma", según fuentes parlamentarias: no citaba el artículo correctamente, formulaba dos preguntas y no solo una, estaba fuera de tiempo y la firmaba un portavoz adjunto (José María Llanos) y no la síndica de Vox, Ana Vega.

A pesar de ello, los representantes del resto de partidos reunidos en la Mesa de Les Corts han tenido en cuenta que se trata de la primera sesión de control de la X Legislatura. Eso sí, esta decisión "no servirá de precedente" y Les Corts serán "rígidos" en el cumplimiento del reglamento.

Desde Vox se han limitado a decir que valoran positivamente que la mesa haya aceptado su pregunta.