El Debate de Política General que se celebra este miércoles y jueves en el Parlament de Catalunya se celebrará en un contexto intenso: las últimas detenciones de activistas independentistas presuntamente violentos y acusados de rebelión y terrorismo, la próxima sentencia del caso del 'procés', las elecciones generales el 10 de noviembre y el conflicto por la pancarta a favor de los políticos presos en el Palau de la Generalitat.

Y es que aunque el debate no se celebrará finalmente en paralelo al juicio por desobediencia contra el presidente de la Generalitat, QuimTorra, por no retirar la pancarta y el lazo amarillo de la fachada de la Generalitat (ha quedado aplazado hasta el 18 de noviembre) sí que coincidirá con una nueva orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el presidente retire antes de esta tarde la pancarta de apoyo a los políticos presos, aunque Torra ya ha anunciado que no va a "ceder".

Las incógnitas de este miércoles serán por tanto si el presidentede la Generalitat, Quim Torra, retirará la pancarta y el lazo amarillo; y por otra parte si aprovechará el Debate de Política General para anunciar su propuesta sobre cómo el Govern responderá a la sentencia del 1-O, que está previsto que se haga pública antes del día 12 de octubre.

Pese a que el Govern siempre ha dicho que presentarán la respuesta a la sentencia cuando haya un acuerdo y consenso con todos los actores del soberanismo, el grupo de CatalunyaEnComúPodem presionará a Torra con la presentación de una propuesta de resolución en la que pedirán que el Parlament apueste por buscar la fórmula "más efectiva" para conseguir la libertad de los dirigentes independentistas juzgados por el 1-O por el Tribunal Supremo.

Así, los comuns pedirán someter a votación que el Parlament, en caso de sentencia condenatoria, manifieste "la necesidad de conseguir la libertad de los líderes independentistas encarcelados utilizando los mecanismos jurídicos y políticos más efectivos".

La presión también llega por parte de la CUP que ultima una "gran campaña nacional e internacional en favor de la amnistía, que consiga situar esta cuestión en la agenda política internacional". Una campaña que, según los cupaires, "es una cuestión de país" que va más allá del independentismo.

Y es que tanto los comuns como la CUP consideran que el presidente de la Generalitat ya está yendo tarde para plantear públicamente la respuesta institucional a la sentencia, aunque la portavoz del Govern, Meritxell Budó, apuntó que se está trabajando para acordarla y poder explicarla cuando el president "considere oportuno" y por tanto que "buscará el mejor momento" para desvelar los planes del ejecutivo.

Y por su parte, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, reconoció que el Debate de Política General "es un gran escaparate y se presentan las novedades de la temporada" política, pero no concretó si Torra escogería este escenario para presentar su respuesta al fallo del Supremo.

Además del posicionamiento del Govern ante la inminente sentencia del Supremo sobre el 1-O, el debate ha de servir también para concretar con qué apoyo cuenta el ejecutivo de Quim Torra para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat. En este sentido, el líder del PSC Miquel Iceta ya ha avanzado que espera que Torra deje claro el rumbo del curso político, y que "si la línea de la nueva confrontación, de "Ho tornarem a fer", es la línea que se impone, es obvio que nosotros (el PSC) no podremos colaborar con el Govern" sentenció Iceta.

Reunión del Govern antes del debate

De forma excepcional, ya que este martes ha sido la festividad de la Mercè en Barcelona, el presidente Torra reunirá a su gobierno justo antes del debate de política general en el Parlament, que empezará a las 11 de la mañana.

El debate inaugura el curso parlamentario en Cataluña y comenzará con la intervención del presidente catalán que pronunciará un discurso por tiempo ilimitado para exponer la acción y los objetivos de su gobierno para los próximos meses.

Por la tarde llegará el turno de los grupos, que responderán al presidente de la Generalitat durante 30minutos cada uno, excepto los subgrupos de la CUP y el PP que tendrán 15 minutos cada uno, y después se abrirá el turno de réplica del Govern. El debate que proseguirá el jueves, cuando tendrá lugar también la votación de las propuestas de resolución.

Los grupos podrán presentar un total de 20 propuestas de resolución -la CUP y el PP 14-, que la Mesa deberá admitir a trámite y se abrirá un plazo para presentar enmiendas. Será el jueves a partir de las 16.00 horas cuando se votarán estas iniciativas.

32 debates de política general desde 1980

Desde su restablecimiento en 1980, el Parlament ha realizado 32 debates de política general: 21 con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat; el expresident Pasqual Maragall afrontó dos; José Montilla, tres; Artur Mas, cuatro; Carles Puigdemont, uno y para el president Torra este será su segundo debate de política general.

La ILP de la Renta Garantizada se concentrará ante el Parlament

Coincidiendo con el Debate de Política General, la plataforma que impulsó la ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía llama a concentrarse ante el Parlament para reivindicar "el cumplimiento de la ley ante la denegación injustificada" de la mayoría de solicitudes por parte de la Generalitat.

También quieren denunciar "el brutal incremento de la pobreza severa o privación material severa en Cataluña" que, aseguran, ha pasado del 5% de la población el 2017 (380.000 personas) al 6,5% el 2018 (494.000 personas). Ante estas cifras denuncian que "el gobierno de la Generalitat no está aplicando correctamente la ley de Renta Garantizada en Cataluña".