Sánchez ha realizado una visita institucional a Alcalá de Guadaíra, y en la que estuvo acompañado por los concejales del GrupoMunicipal de Adelante, Nadia Ríos y Rubén Ballesteros, y en la que se entrevistó con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Rodríguez Almodóvar' y del Instituto de Educación Secundaria (IES) 'El Madroño', "confirmando,en ambos casos, la necesidad de construcción de forma urgente de un nuevo instituto".

En un comunicado, Adelante indica que los padres del 'Rodríguez Almodóvar' han mostrado su preocupación por el "retraso" de las obras del colegio y los "riesgos de seguridad" para el alumnado, ya queen el centro "hay hasta una grúa de grandes dimensiones que mueve cargapermanente a pocos metros del patio y aulas del colegio".

Por ello, Sánchez instará al gobierno andaluz a aumentar las medidas de seguridad y pide "celeridad en los trabajos para que la calidad educativa no se vea afectada". En este sentido, la comunidad educativa del colegio se ha mostrado "muy preocupada, ya que habrá niños que terminen su etapa de Infantil y Primaria sin cursar un solo año en un centro con todas las infraestructuras necesarias".

Además, advierte de que "lo que le espera en la incorporación a secundaria es aún peor, porque su IES de referencia se encuentraubicado en las instalaciones de una escuela infantil".

Sánchez, en este marco, se entrevistó con las representantes del AMPA y equipo directivo del IES 'El Madroño', que se encuentra ocupando las instalaciones de una escuela infantil y comprobó que las mismas "no reúnen el mínimo necesario para la labor educativa". Indica que para 180 jóvenes sólo hay habilitados en el edificio cuatro baños para mujeres y otros tantos para hombres, "que además están a la altura de niños de edades de tres a cinco años".

A ello, suma "un problema grave limpieza, ya que la Junta deAndalucía sólo facilita 1,5 horas diarias, algo del todo insuficiente para mantener el centro en unas condiciones mínimas, máxime teniendo en cuenta que el edificio no dispone de patio y el alumnado sale a un parque colindante, cuyo suelo es de zahorra".

El parlamentario critica también que, tras la "masificación" del centro, se hayan colocado dos "caracolas de obra reconvertidas a aulas, que ya muestran deficiencias graves como goteras, luminarias cogidas con bridas, y accesos con serios problemas de seguridad".

Asimismo, incide en que el centro no cuenta con Internet pese a que "en la puerta principal hay una placa de la Junta de Andalucía y proyecto Feder que asegura que es un centro adaptado a las nuevas tecnologías". Sánchez añade que uno de los accesos al IES discurre por una carretera de Diputación y "no tiene unas condiciones mínimas para los peatones".

El grupo de Adelante Alcalá de Guadaíra ya ha solicitado el arreglo, "sin éxito hasta la fecha", a la alcaldesa de la localidad, AnaIsbael Jiménez (PSOE), toda vez que ella es la propia vicepresidenta de la Diputación de Sevilla.

"Pese que el curso está avanzado aún hay una clase sin el mobiliario necesario y la incorporación del profesorado de inglés y francés no se ha producido", agrega. Por otro lado, destaca que los alumnos no están recibiendo la asignatura de Educación Física porque "la profesora tiene que desplazarse junto a los alumnos y sin apoyo a unas instalaciones deportivas fuera del centro, algo que no todos los padres autorizan".

A nivel de infraestructuras, afirma que no se cuenta con laboratorio, biblioteca, salón de usos múltiples o sala de tecnología, algo que "provoca un grave agravio comparativo entre el alumnado de este centro y el resto de estudiantes de secundaria de Alcalá de Guadaíra".

Por todo ello, el diputado sevillano va a solicitar la comparecencia del consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), en Comisión y presentará una batería de iniciativas parlamentarias con el objeto de garantizar la calidad educativa para el alumnado del IES 'El Madroño' hasta la construcción del nuevo instituto.