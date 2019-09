El rey ha firmado este martes el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones del 10 de noviembre, en el que se fija también la fecha para la sesión de constitución del Congreso y el Senado que salgan de los próximos comicios para el 3 de diciembre, lo que significa que, en caso de que se apurasen los plazos al máximo, no habrá investidura de un presidente del Gobierno hasta mitad de diciembre.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha acudido este martes a una nueva audiencia en Zarzuela antes de que el decreto de disolución de Cortes se traslade al Boletín Oficial del Estado para su publicación a lo largo del día de hoy. Así, empezarán a contar unos plazos electorales que por primera vez se acortan en cumplimiento de la reforma de la Ley Electoral. Las nuevas elecciones han sido convocadas para dentro de 47 días en lugar de 54 y por primera vez la campaña electoral será de ocho días en lugar de 15. Empezará el 1 de noviembre y terminará el día 8.

Habrá que esperar a conocer el resultado de las elecciones, pero todo apunta que, en el caso más rápido, no habrá un nuevo Gobierno en plenitud de funciones hasta mitad de diciembre, esto es, ocho meses después de que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez entró en funciones, tras las elecciones del 28 de abril. Si el Congreso y el Senado no vuelven a constituirse hasta el 3 de diciembre, aún sería necesaria una reunión de la Mesa del Cámara Baja para fijar una sesión de investidura.

Investidura sobre control al Gobierno

Tal y como ocurrió tras las elecciones de abril, Batet ha manifestado que la prioridad es que los diputados formalicen una investidura, incluso por delante del control al Gobierno en funciones, al que ha destacado que se ha producido por primera vez en esta corta legislatura. "La primera y máxima responsabilidad del Congreso una vez se constituya es investir un presidente para conformar un Gobierno", ha dicho la presidenta del Congreso. Sobre el control al Gobierno, Batet ha afirmado que "el principal interés" de los diputados es que pueda llevarse a cabo a "un Gobierno con plenas capacidades y todas las funciones, el objetivo no es controlar a un Gobierno en funciones", ha afirmado.

"Confío en que en la próxima legislatura seamos capaces de lograr la formación de un Gobierno estable, capa de afrontar los desafíos que tenemos como país", ha dicho Batet, que también ha deseado que el 10-N dé como resultado "nuevas mayorías" que permitan una investidura.

Batet se defiende



A lo lago de la corta XIII legislatura que terminó este lunes, Batet ha recibido recurrentes críticas por haber dejado pasar demasiado tiempo entre la constitución de las Cortes el 21 de mayo y la sesión de investidura, que empezó el 21 de julio. También, por haber postergado la función del Congreso de controlar al Gobierno, aunque estuviera en funciones.

En un a defensa implícita, este martes Batet ha enumerado los logros de una corta legislatura que ha admitido que ha dejado "un cierto desengaño, frustación seguramente por parte de todos los ciudadanos". Sin embargo, ha afirmado que se han celebrado cinco Plenos, tres diputaciones permanentes, seis comisiones parlamentarias y en estos órganos han comparecido el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, Carmen Calvo, y cuatro ministros.

Los diputados y grupos parlamentarios, ha continuado, han presentado "numerosas iniciativas", de las que se han concretado "propuestas legislativas", aunque las única dos consideraciones de ley han decaen con el final de la legislatura. En la primera vez que un Gobierno en funciones se somete al control de la Cámara, el Gobierno ha respondido a "más de 1.000" preguntas escritas.

Sobre la posibilidad de acortar los tiempos para que no puedan pasar más de tres meses desde las elecciones y la primera sesión de investidura, Batet no ha querido pronunciarse sobre una reforma que ha recordado que exigiría una "mayoría reforzada" para reformar el artículo 99 de la Constitución.

Indemnización de los diputados

Con todo, el ambiente entre los votantes sigue siendo de hastío y enfado, como demuestran las 650.000 firmas de ciudadanos que se han presentado este martes en el Congreso que piden que los diputados no cobren la indemnización a la que tienen derecho durante los dos próximos, en los que cobrarán su sueldo como diputado, desde la disolución de las Cortes hasta las próximas elecciones. Batet ha mostrado su "respeto" pero no ha compartido una iniciativa que bajo el lema "No curras no cobras" ha reunido todas esas firmas a través de Internet.

"Me parece una medida justificada", ha dicho sobre una indemnización que, en su opinión, permite que personas den "el paso" desde el sector privado o la administración a la política permitiéndoles unas condiciones "justas y adecuadas" en estos dos meses que ha anticipado que los diputados se volcarán en lss campañas de sus respectivos partidos.