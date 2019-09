Baldoví, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, ha recalcado que un pacto con Más Madrid "no afectará a la estabilidad de un gobierno que se ha demostrado que es capaz de rescatar a personas". De hecho, ha apuntado que en las elecciones también "compiten contra el PSOE y habrá roces y eso no quiere decir que luego no seamos capaces de entendernos".

El parlamentario ha explicado que no se han puesto en contacto con Podem porque la Ejecutiva de Compromís, en la que se votó por explorar un pacto con Más Madrid, terminó este lunes por la noche muy tarde.

En todo caso, ha insistido en exigir "responsabilidad" porque "por encima de los roces que pueda haber en una campaña o la decisión que una fuerza tome para ir a las elecciones, por encima de todo está la estabilidad de un gobierno". Por eso, ha recalcado: "Eso es mucho más importante y estoy seguro de que todos y cada uno de los integrantes del Botànic sabrán afrontar esta responsabilidad".

Baldoví ha explicado que la candidadura de Errejón tiene como atractivo que es "una opción nueva" que sitúa a Compromís en un terreno en que se encuentran "cómodos" porque "nosotros siempre, siempre hemos intentado llegar a un acuerdo" y "ser parte de la solución".

En esta línea, ha comentado que después de este proceso de 150 días "algunas" formaciones "salen a la escena como que no han sido capaces de acordar". "Ese sería el hecho diferencial de nuestra candidatura, que no buscamos culpables del fracaso de este intento de formación de gobierno sino que ofrecemos nuestra capacidad y voluntad de llegar a acuerdos como demostramos en las instituciones en las que estamos", ha apuntado.

"TAPONAR ENTRADA DE EXTREMA DERECHA"

De hecho, ha considerado que con Errejón "probablemente sí que será más fácil llegar a acuerdos" y al respecto ha destacado los intentos del líder de Más Madrid por "taponar la entrada de la extrema derecha en los gobiernos de Madrid".

Baldoví ha señalado que ya han mantenido una charla "informal" con la Chunta Aragonesista (CHA), este martes hablarán con Més y anoche le llegó "el interés" de Coalición por Melilla y ha apuntado que "algunas formaciones más se van a sumar a este espacio que, en definitiva, quiere ofrecer soluciones y una oferta nueva en unas elecciones en la que prácticamente todos los actores antiguos han sido un problema a la hora de conseguir un gobierno".