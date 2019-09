Compromís ha elegido a Más Madrid, la formación de Íñigo Errejón para concurrir a las elecciones del 10 de noviembre, dando así la espalda a Unidas Podemos. Así lo ha confirmado la líder de Compromís en la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, que en una entrevista en Onda Cero y el RNE ha restado importancia a esta cuestión. "Es un momento de acuerdos y alianza, no de esencias. Hemos decidido situarnos fuera de la agresividad que se puede dar y enfocarnos en la solución", ha explicado.

No quiere, ha insistido, formar parte de la "confrontación" entre el PSOE y Unidas Podemos, que fueron capaces de llegar a un acuerdo de investidura. "Lo que hemos decidido es salirnos de esa bipolaridad", ha señalado.

No obstante, la elección de Más Madrid no es algo que "quite el sueño" a los miembros de Podemos. "Hay cosas más importantes que nos deberían quitar el sueño", ha señalado la portavoz del partido, Noelia Vera, en Onda Cero. "Las confluencias y nuestra relación con nuestros socios y hermanos políticos sigue intacta y se va a revalidar", ha añadido. "Otra cosa es lo que harán otras formaciones, que están en su legítimo derecho de presentar proyectos".

Vera ha abogado por dejar de hablar en exceso de "la relación entre partidos" durante la precampaña electoral porque así se deja a un lado lo "verdaderamente importante" que está en juego el 10 de noviembre, día de las elecciones: la formación de un gobierno progresista o no. "Para poder llevar a cabo reformas hace falta apostar por la unidad", ha argumentado la portavoz, razón por la cual en Unidas Podemos mantienen inamovibles el programa electoral, el proyecto de la coalición y también las confluencias, ha dicho.

Por eso, que Compromís haya anunciado que elige pactar con el dirigente de Más Madrid y la formación que presente a las elecciones generales no es lo más "importante", sino que se derogue la reforma laboral o se "pinche" la burbuja del alquiler.