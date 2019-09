Un diputado raso de los 282 que no tienen más responsabilidades parlamentarias que asitir a plenos y comisiones empezó a cobrar su sueldo base de 2.972 euros netos al mes el 28 de abril, el día en que fue elegido. Si fue por una provincia distinta a Madrid, habrá percibido otros 1.800 mensuales en concepto de alojamiento. En ese tiempo, habrá utilizado su tarjeta de taxis de 3.000 euros anuales para circular por la capital, a la que en estos casi cinco meses habrá tenido que acudir para asistir a un total de cinco plenos.

El primero, de constitución del Congreso el 21 de mayo, duró un día. El extraordinario del 29 de agosto, también. El más largo fue al que acudieron en julio para la fallida sesión de investidura, de lunes a jueves. Los dos últimos tuvieron la duración ordinaria de tres días, de martes a jueves.

Al final del último pleno, el miércoles pasado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entonó un mea culpa por no haber cumplido el cometido para el que los ciudadanos los pusieron en sus escaños. "Fuimos elegidos para representar a los españoles y convertir en realidades políticas sus esperanzas y sus ilusiones. No lo hemos conseguido", dijo en el cierre de una brevísima legislatura en la que el Parlamento solo ha aprobado una reforma legislativa -que estaba pendiente del periodo anterior: la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia. Más allá de eso, no hay leyes nuevas. El otro hito legislativo fue el acuerdo del pleno de empezar a tramitar una Ley de eutanasia, que ahora decae con la disolución de las Cortes.

Por el contrario, la breve XIII legislatura sí ha dado como para hacer cuatro viajes parlamentarios desde el 28-A, dos de diputados y otros dos de letrados. De ellos, solo uno tiene ya justificados los gastos: 1.500 euros por asistir a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Viena el 13 y 14 de mayo. Ha quedado pendiente de facturación el gasto de la delegación que asistió del 31 de mayo al 3 de junio a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Bratislava.

Solo tomando en cuenta el sueldo base de sus señorías, el Congreso se ha gastado un mínimo de 5,2 millones en salarios en una legislatura de apenas cinco meses de duración. Cada diputado ha percibido en este tiempo un mínimo de 14.860 euros, porque en muchos casos el salario es más elevado. No todo los diputados tienen la misma función y sus sueldos aumentan dependiendo de sus responsabilidades. Las más altas, las de Batet, vicepresidentes, secretarios, portavoces o presidentes de comisión se compensa con que estos sí han participado en más reuniones, de la Mesa, Juntas de Portavoces y, en concreto, tres Diputaciones Permanentes desde mayo.

Estas cifras arrojan un saldo mucho más positivo para sus señorías que la comparación entre sueldo y carga de trabajo de la mayoría de los españoles. La semana pasada seinició una petición en internet con el nombre Diputados, si no curráis, no cobráis que pide que renuncien a la indemnización a la que tienen derecho, equivalente a 47 días de su sueldo y a los días que van desse el día después de la disolución del Congreso, el 25 de septiembre al 10-N. La percibirán en una paga única siempre que no tengan otros ingresos o que renuncien a ella.

La Mesa del Congreso acordó (en su última reunión antes de la disolución) que los diputados podrán seguir cobrando sus sueldos hasta el día antes de las elecciones, en el caso de que soliciten la "indemnización de transición" entre legislaturas, o hasta la jornada en que se constituyan las nuevas Cortes Generales -casi un mes después-, si forman parte de la Diputación Permanente. También deberán devolver el iPhone que recibieron en mayo como parte del kit tecnológico o pagar su coste si quieren seguir conservándolo. Asdemás, la conexión ADSL de su casa dejará de funcionar.