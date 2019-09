Según el acuerdo aprobado el pasado mandato por la junta local de gobierno, recogido por Europa Press, el 21 de diciembre de 2017, la asamblea general del Consorcio de Turismo, creado con la participación del Ayuntamiento, la Diputación provincial, la Junta, la Confederación Empresarial Sevillana (CES) y la Cámara de Comercio, aprobó una "propuesta de disolución sin liquidación, mediante la cesión global de sus activos y pasivos al nuevo ente que asuma la gestión del servicio".

La causa de adoptar dicha decisión, según figura en el acuerdo, derivaba del "incumplimiento de la obligación de colaboración de los entes consorciados, a excepción del Ayuntamiento, puesta de manifiesto por la secretaria general en un informe emitido con fecha 25 de septiembre de 2014".

La disolución del Consorcio, claro está, planteaba "la necesidad de determinar cuál es el modelo de gestión idóneo para la sucesión en la gestión" de las competencias que ostenta el Consistorio en materia de turismo, apostando los técnicos por la "modalidad de gestión directa mediante la creación de una agencia publica administrativa local".

Dado el caso, en 2018 arrancaba la creación de la nueva agencia local Turismo de Sevilla, no exenta de polémica. Y es que la propuesta de estatutos de la nueva entidad, recogida por Europa Press, estipulaba que la agencia local Turismo de Sevilla contaría con un consejo rector con "consejeros determinados de forma proporcional a la representación de los grupos municipales" del Ayuntamiento, una comisión ejecutiva integrada por el presidente y "tres vocales pertenecientes al consejo rector", un gerente, y un consejo local con representación de la CES y la Cámara de Comercio, los sindicatos, "representantes del sector ciudadano y vecinal, universidades y entidades con influencia en la configuración turística, además de profesionales expertos en turismo".

Según los empresarios, el nuevo organismo había sido diseñado merced a "criterios meramente políticos, muy alejados de los técnicos y profesionales que deben regir en este tipo de organismos", toda vez que el organigrama de la agencia no les incluía en los órganos ejecutivos. El concejal de Turismo, Antonio Muñoz, señalaba al respecto que no procedía "disolver el consorcio porque el Consistorio era el único que aportaba (dinero) y crear un nuevo órgano con los mismos actores y sin garantía de aportación económica", toda vez que en una agencia local "legalmente" no cabría la presencia de los empresarios o los sindicatos en los órganos de gestión.

MUÑOZ ANUNCIA CAMBIOS

El pasado mes de julio, Muñoz anunciaba ya que se estaba "estudiando la viabilidad de integrar la recién creada Agencia de Turismo de Sevilla" en la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), gestora del palacio de exposiciones y congresos de la ciudad. "Se ganaría en eficacia y contundencia, a la vista del momento turístico actual, si se tuviera un instrumento en vez de dos", defendía.

Ahora, el Grupo popular señala una convocatoria cursada por Contursa para este martes, con un orden del día en el que figura un

"expediente de modificación de los estatutos para un nuevo modelo de gestión del turismo de Sevilla", merced a un estudio sobre "la posibilidad de asunción de la actividad del Consorcio por Contursa, aprovechando su estructura, y a la luz de la coyuntura presente y actuales las previsiones de futuro".

Para el portavoz adjunto del PP, Juan de la Rosa, este "movimiento tira por tierra el trabajo realizado hasta la fecha para la puesta en funcionamiento de la nueva Agencia Turismo de Sevilla, aprobada definitivamente en octubre del pasado año y sin actividad hasta la fecha", en base a un informe que "no firma nadie, que hace referencia a un supuesto y beneficioso estudio económico y financiero que nadie ha visto y que plantea establecer un modelo distinto al aprobado", es decir "un paso atrás".

"Es incomprensible que todo el esfuerzo, las reuniones mantenidas con el sector, las alegaciones elaboradas y la labor realizada en este arduo camino al que Espadas nos ha llevado con la creación de las nueva Agencia, no haya servido para nada", afirma De la Rosa, lamentando los "bandazos" del alcalde en materia de gestión del turismo.