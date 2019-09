En su declaración, este testigo ha indicado que desde la dirección de Dragados le encargaron realizar una auditoría a la delegación para Andalucía Occidental al tener sospechas de que se estaban abonando facturas en obras de edificios "que ya se presuponían por terminados".

Así, ha indicado que si bien tenía "sospechas" de casos anteriores donde se habían cobrado facturas "indebidas" se centraron en las dos últimas obra en la que había indicios, las referentes a las obras de mejoras en el Hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla) y en el Parlamento de Andalucía facturadas en 2009.

Con respecto a estas obras, en la que se pagaron varias facturas por valor de 147.138 euros y por valor de 275.251 euros, en el hipódromo nazareno y el Parlamento andaluz, respectivamente, en las que Fiscalía señala que se suscribieron contratos "simulando necesidad de obras" y se emitieron facturas "fraudulentas" por obras realmente "no realizadas", el auditor ha indicado que cuando se puso en contacto con los encargados del mantenimiento de ambos edificios ambos le indicaron "que no se realizaron obras".

En concreto, el auditor ha explicado que visitó ambos recintos y comprobó que no se habían realizado tales obras, toda vez que en el hipódromo de Dos Hermanas, por ejemplo, la última obra se hizo "en 2004". En ese sentido, ha indicado que la visita la realizado con el jefe de obra F.T.B., acusado en esta causa, quien "echándose a llorar" le manifestó que realizó ese "fraude" de manera "obligada".

Igualmente, el auditor ha señalado que también pudo comprobar que en obras realizadas en la urbanización San Roque Club en la que había un contrato fijado en 50.000 euros de gasto se llegó a pagar "hasta un millón de euros en grava y arena" cuando las obras estaban "casi terminadas".

De otra parte, durante su auditoría, este testigo ha indicado que tuvo acceso a albaranes, firmados por el delegado, referentes a compra de material de obra destinada para la urbanización San Roque Club que indicaban que debían suministrarse en un chalé "que estaba a nombre de la esposa de J.M.B.B.". Así, el auditor ha indicado que la empresa suministradora de material de obra le comunicó que envió ese material al chalé del acusado porque si no "no le iban a pagar esa factura".

Cabe apuntar que el que fuera delegado, el acusado J.M.B.B., en su declaración en sede judicial indicó que la existencia de facturas simuladas con su firma o de envío de materiales a domicilios suyos se trata de una "trampa" urdidas, a su juicio, por los jefes de obras E.S.D. y F.T.B. -también acusados en este procedimiento- y por una tercera persona de la cual no existe acusación por parte de la Fiscalía de Sevilla.

Ante ello, y a preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, el auditor ha indicado que el delegado es el que tiene "todos" los poderes potenciales en cuanto a la contratación y la emisión de las facturas. En concreto, ha señalado que Dragados "no paga" una factura si ésta "no va firmada por un delegado" y que un jefe de obra puede "proponer" desarrollar un encargo de obra así como puede "sugerir" un subcontratista, pero que la "decisión final" la tiene el delegado.

De otra parte, cabe recordar que el Ministerio Público, en su escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, solicita una pena de cinco años de cárcel y una multa de doce meses con cuota diaria de diez euros (3.600 euros) a J.M.B.B., F.T.B., E.S.D., F.C.G. y a J.A.O.M. por un delito de estafa continuado en concurso ideal medial con un delito de falsedad mercantil continuado.

Con respecto a la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal ordena que J.M.B.B., F.T.B. y F.C.G. indemnicen a Dragados con 147.138 euros por una estafa relativa a obras en el hipódromo de Dos Hermanas. Igualmente, ordena que éstos indemnicen a la constructora con 275.251 euros por una estafa relativa a obras en la sede del Parlamento de Andalucía, de los que 53.362 euros tendrán que ser abonados por J.A.O.M.. Finalmente, solicita que J.M.B.B., F.T.B. y E.S.D. indemnicen a Dragados con 130.338 euros relativos a facturas falsas relacionadas con construcciones y envío de material en el chalé propiedad de J.M.B.B.