"Previsible". Ése ha sido el calificativo más repetido entre las reacciones de los portavoces de los partidos políticos a la decisión del partido de Iñigo Errejón, Más Madrid, de concurrir a las elecciones generales del 10-N.

El que fuera su compañero de partido en Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado "legítimo y muy previsible" que Errejón haya decidido presentarse con su plataforma Más Madrid. Además de apuntar que no le extraña que a Pedro Sánchez prefiera a Errejón para un Gobierno.

En el PSOE varias han sido las portavoces a las que se ha preguntado sobre la implicación para la gobernabilidad de España de la concurrencia de Más Madrid a las elecciones generales. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha negado que la participación de Errejón sea una estrategia orquestada por su partido, pero ha dicho que espera que ayude a sumar, "porque Unidas Podemos no lo ha hecho".

La vicesecretaria general socialista y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha negado que en su partido haya preocupación por la aparición de un nuevo actor político. "No, no estamos preocupados por nada", ha asegurado a los medios de comunicación.

Tampoco en el Partido Popular se sienten concernidos por la llegada a la escena nacional de Iñigo Errejón, que aumenta a tres las fuerzas de la izquierda.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este lunes que el dirigente de Más Madrid, Iñigo Errejón, puede "hacer lo que quiera", tras conocer la intención de esta plataforma de presentarse a las generales, pero que son los populares los que van a ganar las elecciones.

En la entrevista que ha concedido a Antena 3, Montesinos ha destacado que Errejón ha dicho públicamente "una cosa y luego la contraria" sobre la posibilidad de presentarse a nivel nacional y que el PP no tiene "nada que comentar" a este respecto.

Sí han querido ahondar en estos vaivenes en el PP de Madrid. En concreto Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad, quien ha criticado que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, vive de la política "sin hacer nada de nada" y ha sostenido que este "no se ha comprometido nunca" allá donde ha estado.

"¿Alguien le conoce por alguna obra? Yo en estos meses no le conozco por nada. No le he visto visitar un colegio. No le he visto comprometido con ninguna acción en contra de la trata de mujeres. No le he visto a favor de propuestas para erradicar la violencia en la infancia. No le conozco ningún tipo de iniciativa positiva legislativa", ha señalado la dirigente madrileña.

También en Ciudadanos han considerado que a Errejón "nunca le ha importado demasiado Madrid" y que lo ha utilizado como "peldaño inestable", en palabras e la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.