Las autoridades de Reino Unido ya esperaban el escenario que finalmente ha dejado la quiebra del gigante del turismo Thomas Cook, cuyo cierre ha dejado varados a unos 600.000 turistas, 150.000 de ellos británicos. El Gobierno de Downing Street tiene ahora que encargarse de su regreso y este mismo lunes ha activado la llamada operación Matterhorn, la mayor repatriación de nacionales desde la Segunda Guerra Mundial.

El nombre coincide con una operación de la Segunda Guerra Mundial en la cual las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos bombardearon bases japonesas en China e India. Ahora se trata de traer a suelo británico a los miles de turistas que se han quedado colgados por la quiebra del gigante.

La Autoridad de Aviación Civil (CAA), que está coordinando el operativo, destaca que solo ayudarán a turistas cuyos viajes hayan comenzado en el Reino Unido.

La CAA ha lanzado una página web en la que informa a los afectados de los pasos que se darán para su regreso a Reino Unido. La operación solo estará abierta hasta el 6 de octubre, por lo cual deben regresar aunque sus reservas duraran más tiempo.

Para ello, el Gobierno británico ha contratado decenas de vuelos chárter en países tan lejanos como Malasia, y tiene a cientos de personas trabajando en los mismos aeropuertos y en centro de atención telefónica.

Se estima que el proceso para repatriar será el doble de los esfuerzos hechos en octubre de 2017 cuando la aerolínea Monarch colapsó, lo que obligó a la CAA a poner en el aire 567 aviones para repatriar a unas 84.000 personas.

Personal en aeropuertos

En España, el Gobierno ha enviado representantes a once aeropuertos con vuelos comercializados por Thomas Cook, según ha anunciado el embajador británico, Hugh Elliot.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Servimedia, Elliot explicó que están aplicando unos planes de contingencia para intentar minimizar el impacto de la situación.

"Tengo gente de mis equipos en cada uno de los once aeropuertos de España afectados", señaló el embajador, que explica que van a intentar que los turistas afectados puedan volver a Reino Unido "con la mayor fluidez posible".

Los aeropuertos españoles con vuelos de Thomas Cook son: Alicante, Almería, Gerona, Reus, Ibiza, Menorca, Palma, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, según la aviación civil.

El mayor número de destinos corresponde a Grecia, con Corfú, Irakleion, Kalamata, Kavala, Kefalonia, Kos, Mykonos, Mytelene, Preveza, Rodas, Santorini, Skiathos y Zahkynthos. El Ministerio de Turismo heleno calcula que son 50.000 los turistas a repatriar.

Los otros destinos son Bourgas y Varna (Bulgaria), Split y Dubrovnik (Croacia), Varadero, Holguín y Cayo Coco (Cuba), Larnaca y Paphos (Chipre), Punta Cana (República Dominicana), Hurghada y Marsa Alam (Egipto), Nápoles (Italia), Montego Bay (Jamaica), Malta, Cancún (México), Marrakech (Marruecos).

También Faro (Portugal), Enfidha (Túnez), y las localidades turcas de Antalya, Bodrum, Dalaman e Izmir, y las estadounidenses de Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Orlando y San Francisco.

Problemas con hoteles

La web también incluye un apartado sobre posibles problemas con los hoteles, pues muchos clientes se están quejando de locales que les están cobrando directamente a ellos por su estancia, ante el temor de que el quebrado grupo ya no haga frente a los pagos.

La CAA señala que la mayoría de los viajes están protegidos por un fondo público llamado ATOL. "Si su paquete turístico con Thomas Cook o alguna de las empresas del grupo tiene garantía ATOL, la autoridad garantizará su estancia directamente con el hotel", señala el comunicado, que agrega más adelante: "No haga pagos a su hotel a menos que desde esta autoridad demos instrucciones en ese sentido".

De hecho, el Ministerio de Cultura y Turismo turco ha anunciado este lunes que iniciará acciones legales contra empresas de hostelería turcas que intenten desalojar o cobrar el alojamiento a turistas clientes de Thomas Cook. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el citado ministerio recuerda que todos los servicios contratados por la compañía están garantizados por ATOL, por lo que no se deben trasladar a los clientes.

"Se iniciarán acciones legales contra los establecimientos hoteleros que desalojen a los clientes de Thomas Cook de las habitaciones o les exijan pagos", advierte el mensaje.

La operación tampoco protege a los vuelos que estaban programados para salir. "Sentimos informarle que todas sus vacaciones contratadas han sido canceladas a partir de este lunes 23 de septiembre", avisa la web. "Si había reservado con Thomas Cook, por favor no se presente en el aeropuerto, pues su vuelo ya no está operativo. El programa de repatriación no incluye los vuelos salientes de Reino Unido".