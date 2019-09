Instar a los gobiernos a que firmen el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, y que una vez suscrito no lo abandonen, y movilizar a los ciudadanos en favor del desarme. Esos son los objetivos del documental El principio del fin de las armas nucleares, dirigido por Álvaro Orús, producido por Pressenza, y que este lunes se estrena en España.

A la proyección, un acto abierto a las 19.00h en el cine Doré de Madrid, le seguirá un coloquio con la Embajada de Costa Rica, Cruz Roja, la Liga de Mujeres por la Paz y representantes políticos. "Entre el público habrá gente de todos los ámbitos porque queremos generar una opinión transversal. Es un tema que no está en la calle", explica Juana Pérez Montero, editora de Pressenza.

Pérez Montero lamenta el desconocimiento que existe sobre este asunto entre la población, que en su mayoría no está al tanto de que España es uno de esos países que no ha firmado el tratado. "La ciudadanía tiene que saber que está en peligro. Solo que no nos informan", agrega.

Los autores del documental han escogido como título "el principio del fin de las armas nucleares" por ser una frase que Setsuko Thurlow, superviviente del bombardeo atómico sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, pronunció ante la ONU. Ella entonces tenía 13 años. Hoy, 87, y su testimonio es uno de los que se recoge en este largomentraje de casi una hora de duración.