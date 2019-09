FRIDAYS FOR FUTURE

Escultura con mascarilla en la Plaza de la Virgen

Fridays for Future València ha iniciado este viernes la 'Semana Global de Acción por el Clima' con carteles reivindicativos a lo largo de la ciudad, la colocación de mascarillas en estatuas y la presentación de una moción en el Ayuntamiento para declarar la Emergencia Climática en la capital del Turia. El colectivo inaugura así siete días de movilizaciones para reclamar "justicia climática" y advertir que "el futuro de millones de jóvenes está en juego".

Durante la 'Semana Global de Acción por el Clima', que se celebra desde este viernes hasta el 27 de septiembre, el movimiento juvenil celebrará diferentes concentraciones y actividades que culminarán, el próximo viernes, con una manifestación que recorrerá el centro de València.

"Si no se toman las medidas necesarias, en 2030 llegaremos a un punto de no retorno" y se producirá "el colapso", han advertido este viernes los portavoces del colectivo durante la presentación del programa de movilizaciones. A su juicio, "los políticos no actúan" aunque "el futuro de millones de jóvenes está en juego".

Por ello, Fridays for Future València llevará a cabo esta semana acciones reivindicativas por la "justicia climática". La primera de ellas ha tenido lugar durante la noche de este viernes, con una pegada "masiva" de adhesivos y la colocación de mascarillas a diferentes estatuas de la ciudad.

Las pegatinas con las que ha amanecido la ciudad tienen por lema 'De no actuar, hasta aquí podría llegar el nivel del mar' y son obra de del artista Cere. Están dedicadas, además, a "todas las personas que han sufrido los devastadores efectos de la DANA que tuvieron lugar la semana pasada".

"Las medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación son necesarias para paliar la virulencia de dichas las inclemencias meteorológicas. No podemos perder más tiempo", ha subrayado una de las portavoces de Fridays for Future València, Paula Espinosa.

Además, se han colocado mascarillas en cada una de las estatuas femeninas de la fuente de la Plaza de la Virgen que representan las acequias del Turia, como "símbolo de la protección de la huerta valenciana".

DECLARAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN VALÈNCIA

Asimismo, durante la mañana de este lunes, Fridays for Future ha presentado junto a Aliança pel Clima una moción en el Ayuntamiento de València para la declaración de la Emergencia Climática en la ciudad, donde el colectivo "no entiende que sigan sobre la mesa" iniciativas como la ampliación del Puerto de Valencia y la construcción de la V-21.

En este sentido, los integrantes de Fridays for Future Valenciavse han mostrado "bastante tristes" porque, a pesar de que "es palpable que la concienciación sobre el clima ha aumentado entre la población, la acción política no ha sido equiparable".

PROGRAMA DE MOVILIZACIONES

En el marco de la Semana Global de Acción por el Clima, Fridays for Future València ha celebrará la concentración que convoca en colectivo todos los viernes en la Plaza de la Virgen a las 18 horas. En esta ocasión, estará dedicada al aumento del nivel del mar y alertará de la "posibilidad de que València acabe hundida".

Además, este sábado, llevarán a cabo a las 12 y a las 18 horas una recogidas de basuras y de plásticos en las playas, el cauce del río y otros puntos de la ciudad. El domingo, Fridays for Future ha convocado una 'bicicletada' por el centro de València, a las 10 horas, y durante la tarde llevará a cabo una acción de concienciación en las líneas de Metrovalencia.

Las reivindicaciones seguirán el lunes, con una sentada en el Ayuntamiento de València a las 18 horas, y el día 25 de septiembre, con "acciones relacionadas con cómo el cambio climático afectará a València". El jueves, la jornada estará dedicada a los refugiados climáticos.

La Semana Global de Acción por el Clima culminará el próximo viernes, 27 de septiembre, con un "gran día de huelga" y una manifestación que saldrá a las 18 horas de la plaza del Ayuntamiento, recorrerá la calle Pintor López hasta la plaza Tetuán y discurrirá por la calle Colón hasta desembocar en la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto. Fridays for Future ha invitado a toda la población a sumarse a esta movilización, si bien ha puntualizado que les "gustaría que estuviera encabezada por la juventud valenciana".

