Durante el pleno ordinario de este jueves, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, ha recordado los daños perpetrados en la Cruz de la Inquisición pegada al arquillo de la Casa Consistorial, hechos atribuidos a una mujer de nacionalidad extranjera denunciada como presunta autora de un delito contra el patrimonio.

Aclarando que la única persona "responsable" de los hechos es la presunta autora de los mismos, el portavoz del PP ha avisado de que esta mujer fue identificada pero por "testigos oculares" de este "acto vandálico a un elemento señero del patrimonio" histórico municipal, al mediar "un fallo en las cámaras" de video vigilancia del Ayuntamiento, cuyo sistema fue "incapaz de detectar la agresión". "Hubo un claro fallo en el sistema de autoprotección del Ayuntamiento", ha lamentado, preguntando si los problemas han sido "solucionados" e interesándose por el funcionamiento o no de las cámaras de video vigilancia del Consistorio.

Juan Espadas, en ese sentido, ha explicado que el sistema de video vigilancia del Ayuntamiento fue instalado en 2007 y tras una denuncia interpuesta en 2013 por un vecino ante la Agencia Española de Protección de Datos, la Dirección General de Seguridad del propio Consistorio emitió un informe según el cual el sistema de cámaras debía circunscribirse "exclusivamente a la seguridad y custodia del edificio consistorial y las autoridades municipales", no a "funciones de video vigilancia externa o de cuestiones aledañas a la Casa Consistorial ni objetos ajenos" a la misma.

En cuanto a otros aspectos por los que se había interesado el portavoz del PP, como el número de cámaras y las que operan actualmente, Espadas ha explicado que por cuestiones de seguridad, procede informar al dirigente popular en un ámbito ajeno al pleno.

No obstante, ha admitido que resulta "evidente que el sistema de cámaras de video vigilancia del Ayuntamiento tiene deficiencias" y que la Policía Local dio "traslado" de tal extremo en 2012, si bien las reparaciones "no fueron posibles en 2018 por motivos presupuestarios" y en 2019 ha mediado una situación similar al no contar el Ayuntamiento con un presupuesto municipal actualizado como consecuencia de la falta de consenso político en torno al proyecto de nuevos presupuestos del Gobierno local del PSOE para este año.

Frente a ello, Beltrán Pérez ha lamentado que el alcalde lance un mensaje de "impunidad" bajo la premisa de que la Cruz de la Inquisición "no forma parte del Ayuntamiento" cuando se trata de "un claro elemento patrimonial que forma parte del edificio", toda vez que Juan Espadas ha defendido que las mejoras del sistema de video vigilancia serán licitadas "en 2020" y le ha reprochado que el PP tampoco invirtiese "ni un euro" para ello cuando gobernó la ciudad entre 2011 y 2015.

Otra pregunta a Espadas la ha formulado la portavoz de Vox, Cristina Peláez, respecto al "creciente" asentamiento chabolista localizado entre las avenidas Doctor Fedriani y de San Jerónimo, donde su formación pide medidas para evitar una situación "irreversible". Espadas ha explicado que la parcela donde están instaladas las chabolas era propiedad de una entidad en concurso de acreedores que no ha "atendido" sus obligaciones y estaba además sujeta a un litigio judicial desde 2010, toda vez que no ha sido hasta enero de este año cuando el Tribunal Supremo ha zanjado respecto al justiprecio de la expropiación, mediante la cual la parcela ya es "de titularidad municipal".

"El conflicto judicial ha hecho que el Ayuntamiento no pudiese intervenir", ha enfatizado Espadas, asegurando que los servicios sociales han atendido no obstante sobre los habitantes del asentamiento y que ya se ha formado una "comisión" entre los diversos servicios municipales, para "regularizar" los terrenos, resolver la situación y decidir el futuro de la parcela. "Está en vías de solución", ha asegurado.

EMPLEO, BOMBEROS, BICICLETA Y MEJORA DE LOS JARDINES MURILLO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado la moción presentada por el PSOE, con el apoyo de Adelante, el voto en contra de Vox y la abstención de PP y Cs, para la mejora de los programas de empleo derivados del Fondo Social Europeo que se ejecutan en colaboración con la Junta de Andalucía (Emplea Joven, +30 y +45). El responsable de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, explica que son "insuficientes las cuantías asignadas en las subvenciones para poder hacer frente al nuevo coste de las contrataciones laborales", ya que "son necesarios casi 32 millones y se limita a unos 13 millones".

También se ha dado luz verde a la propuesta del PP para que se facilite la actuación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con medidas como la creación de la Oficina de Coordinación de Obras para mejorar la comunicación sobre los accesos a las calles para los bomberos o elaborar un documento que refleje con información a tiempo real todas las bocas de riego e hidrantes.

Igualmente, se ha aprobado en su totalidad la moción presentada por Adelante Sevilla para instar a la Junta a garantizar la continuidad del Plan Andaluz de la Bicicleta y para pedir que se impulse el cumplimiento del Programa de la Bicicleta Sevilla 2020.

De su lado, la propuesta de Cs para realizar un plan de mejoras ante la "mala" situación del Paseo Catalina de Ribera y los Jardines de Murillo ha contado con el apoyo unánime del Pleno, mientras que la iniciativa para que se apoye la candidatura de Andalucía como región europea del deporte en 2021 también ha salido adelante.

De su lado, ha sido rechazada la propuesta de Vox para introducir nuevas bonificaciones a las familias numerosas, sin tener en cuenta la capacidad de renta de estas personas, al contar con el apoyo de PP, el voto contrario de PSOE y Adelante y la abstención de Cs.