La presente edición dirige su foco a la Comunitat Valenciana con los premios al fotógrafo alicantino Ángel Fitor y a la serie 'Falleras', de la brasileña Luisa Dörr.

La muestra, que alcanza este año su séptima edición en la ciudad, se expondrá entre el 19 de octubre y el 17 de noviembre en la Fundación Chirivella Soriano que, junto con Doctornopo, apuestan por renovar su colaboración con el certamen, ha señalado la entidad en un comunicado.

La exposición recoge los acontecimientos informativos más relevantes de 2018 y es un "referente mundial" de compromiso con el periodismo gráfico y la libertad de expresión. La imagen ganadora de este año es 'Niña llorando en la frontera', de John Moore, que refleja el drama migratorio en la frontera entre EEUU y México.

Durante los últimos meses, esta fotografía se ha convertido en un símbolo de la situación de las familias migrantes separadas por la Administración Trump.

En este sentido, los movimientos forzosos, las víctimas de conflictos bélicos o las consecuencias del calentamiento global siguen siendo algunos de los temas principales de World Press Photo, testimonios de la realidad informativa en los diferentes rincones del planeta.

Las fotografías están organizadas en distintas categorías, que abarcan todas las realidades vitales y los fenómenos sociales, culturales, económicos y naturales. Así, World Press Photo Valencia ofrece al público información para la reflexión y para entender los acontecimientos del momento.

En la presente edición, la Comunitat Valenciana también es protagonista con el tercer premio en la categoría de Naturaleza para el fotógrafo alicantino Ángel Fitor, por su imagen de una medusa peine en aguas cercanas a Alicante. Asimismo, en la categoría de Retratos, el certamen ha reconocido con el tercer premio la serie Falleras, de la brasileña Luisa Dörr.

Por su parte, el trabajo de la franco-española Catalina Martin-Chico ha sido nominado como una de las mejores fotos del año por su retrato a una exguerrillera de las FARC embarazada.

PERIODISMO INTERACTIVO

Una de las novedades más importantes de la presente edición en Valencia es el 2019 Digital Storytelling Contest, el certamen de WPP que premia trabajos de narración digital en forma de piezas de periodismo interactivo y de minidocumentales en las categorías de hasta 10 y 30 minutos, respectivamente.

La obra ganadora de periodismo interactivo es 'The last generation', de Frontline/The GroundTruth Project, que recoge el testimonio de varios niños de las Islas Marshall que crecen bajo la amenaza de que, cuando sean mayores, el territorio desaparezca bajo el mar por el calentamiento global.

Dentro de la sección de minidocumentales de diez minutos, el primer puesto es para 'The Legacy of the Zero Tolerance', de Univision News Digital, sobre una niña de seis años de Guatemala separada de sus padres en la frontera entre EEUU y México.

En la sección de obras de hasta 30 minutos, la elegida es 'In the Absence', de Field of Vision, que trata la tragedia sucedida en Corea del Sur en 2014, cuando el hundimiento de un ferri provocó cerca de 300 muertos, la mayoría escolares.