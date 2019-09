El 10 de noviembre los españoles volverán a votar en unas generales... o no. El hastío y el descontento de los ciudadanos, saturados con tantas elecciones y del espectáculo vivido en los últimos meses por los partidos políticos, provocará con bastante probabilidad una caída en la participación, según los expertos.

"Existe un patrón muy asentado según la experiencia. Cuando se pide a los votantes que vayan a las urnas de forma reiterada, la participación baja. En esta ocasión, además de la reiteración electoral se puede sumar el hartazgo de estos meses", señala Lluís Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Si bien es imposible lanzarse con una cifra concreta, parte de la base de que no se alcanzará el dato del pasado mes de abril.

Sería la tercera cita electoral en menos de un año, ya que hace solo unos meses de las últimas generales, pero posteriormente vinieron las autonómicas, municipales y europeas. Además, serían las cuartas generales en cuatro años.

En 2016, la repetición electoral por el bloqueo institucional tras la victoria de Mariano Rajoy provocó una caída en la participación de cuatro puntos, del 73,2% al 69,84%. Ahora hay que tener en cuenta, además, de que partimos de un dato muy alto, ya que el del 28-A fue el más alto de los últimos 15 años (75,75%). Por tanto, una bajada en esa cifra estará también relacionada a la "vuelta a la normalidad", en palabras de Orriols.

Pero más allá de la bajada -esperada- de la participación, la pregunta clave es si se producirá de forma homogénea o asímétrica, lo que podría decantar la balanza hacia un lado u otro. En este sentido, el politólogo aleja la teoría de que una alta participación beneficia a la izquierda mientras que la derecha se hace más fuerte con una alta abstención. "Es más complicado". Algunos factores que pueden influir durante la campaña, apunta, es el reparto de las culpas, que es lo único que podemos juzgar los ciudadanos sobre los últimos meses. "Ahí van a ser sobre todo protagonistas los partidos de la izquierda".

Por otro lado, la polarización de la campaña será otro elemento a tener en cuenta. En las elecciones de abril, los resultados que las encuestas daban a Vox movilizaron a los partidos de izquierdas "por el voto del miedo". Ahora, con Vox ya en el Congreso, esa movilización puede desactivarse por la caída que dan las encuestas o, por el contrario, reactivarse por el peso del partido de Abascal, no tanto en representación parlamentaria sino como partido decisivo al que se tiene en cuenta. "La izquierda debería estar atenta a ese elemento", puntualiza Orriols.

Ciudadanos, en caída libre

Quien más podría verse perjudicado en estos comicios es Ciudadanos, que puede encontrarse con una sangría de votos tanto por la izquierda como por la derecha por su "desorientación ideológica" y por la gran crisis interna que sufre desde su veto al PSOE y que se ha visto acuciada tras las elecciones. En este sentido, son los socialistas quienes están ganando la batalla del centro "por incomparecencia del rival", apunta este experto.

Al igual que sucedió en 2016, el poco margen de tiempo transcurrido entre unas elecciones y otras podrían hacer que no variara de forma considerable el reparto de escaños. No obstante, "no hay que descartar que la misma aritmética parlamentaria, incluso con los mismos actores, provoque un cambio de escenario". En otras palabras, los partidos pueden perder o ganar en representación sin que vuelva a haber mayoría, pero al igual que sucedió en 2016, los partidos pueden adoptar distintas posiciones en comparación con el mes de abril.

Si hace tres años fue el PSOE quien se abstuvo, ante un nuevo bloqueo PP o Ciudadanos podrían replantearse su postura y desencallar la situación. Por el momento, todo sigue en el aire.