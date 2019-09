El 10 de noviembre, las elecciones generales se celebrarán en un escenario marcado por una inusual situación política. No serán unos comicios ordinarios, sino que se trata de una repetición electoral tras meses de bloqueo institucional con muchas conversaciones y negociaciones fracasadas tras un adelanto electoral. Los acontecimientos vividos en estos meses y las estrategias de los partidos durante el proceso de negociación plantean varias preguntas de cara al mes de noviembre.

¿Se verá afectada la participación?

El descontento y el hastío marcarán estas elecciones, no solo por volver a votar en unas generales por cuarta vez en cuatro años y después de pasar hace tan solo unos meses por las autonómicas y municipales. Las idas y venidas de los partidos en el proceso de negociación y las espectativas puestas en las formaciones pueden hacer caer la participación de la ciudadanía. Más si cabe teniendo en cuenta que el pasado 28 de abril acudieron a las urnas el 75,76% de los ciudadanos llamados a votar, lo que supuso 9,3 puntos más que en 2016. El dato, además, fue el más alto de los últimos quince años y el sexto más elevado de la democracia.

¿Habrá un España Suma?

La idea de repetir la fórmula de Navarra Suma, la coalición que ha ganado las elecciones en la comunidad foral formada por PP, Ciudadanos y UPN -aunque no ha conseguido gobernar- no es solo un rumor. Distintas voces del PP ya han manifestado su deseo de acudir de forma conjunta con la formación naranja. Algunas de las más destacadas son Javier Maroto o Cayetana Álvarez de Toledo, que siempre ha defendido la fusión de los dos partidos alegando que, de esta forma, no se perderían escaños por el camino y podría ser la última alternativa de desbancar a Pedro Sánchez.

No obstante, desde Ciudadanos descartan a día de hoy esa operación. De hecho, Albert Rivera ya anunció su intención de pactar con los populares tras las elecciones si dan las sumas, pero no antes de los comicios.

¿Quién liderará el centro?

Si la trayectoria de Ciudadanos ha ido ligada al centro político, tras los últimos comicios ha mostrado un claro giro que ha provocado la dimisión de parte de la dirección del partido. Incluso antes, tras las elecciones andaluzas, donde el partido de Rivera cambió al PSOE de Susana Díaz por formar gobierno con el PP sustentado por Vox.

Esta estrategia se ha llevado a cabo en otros territorios como Madrid, Murcia o Castilla y León, y es la escogida también en el ámbito nacional si dan los números. Queda descartado cualquier acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez, que es ahora quien busca arañar precisamente los votos de los indecisos o descontentos de Ciudadanos que consideran que han perdido el centro y pueden abstenerse el 10-N. Para convencerles ya han asumido el discurso de Cataluña, apoyando un 155 si es necesario.

¿Volveremos a ver a Errejón en el Congreso?

"Nosotros no estamos en eso". De esta forma respondía esta misma semana el líder de Más Madrid en una entrevista en TVE sobre la posibilidad de dar el salto de nuevo a la política nacional. Según sus palabras, "sería precipitado" hablar de un paso así, aunque nunca ha cerrado la puerta a ampliar su proyecto al ámbito estatal y podría aprovechar la caída de Podemos que, según las encuestas, seguirá perdiendo apoyo.

Sin ir más lejos, solo meses después de que el que fuera número dos de Podemos anunciara la creación de Más Madrid, su candidatura se llevó la gran mayoría de la representación que tenía su expartido en la Asamblea de Madrid. De los 27 escaños obtenidos en las autonómicas de 2015, 20 fueron a parar el pasado mayo a Más Madrid y solo 7 a la formación morada, lo que hace pensar que su irrupción en el Congreso sería bienvenida y la imagen de Manuela Carmena como reclamo es una de las principales hipótesis.

¿Se reconciliarán PSOE y Podemos?

Los últimos meses de negociaciones entre PSOE y Podemos para formar gobierno han dejado más que patente la ruptura entre los dos partidos. Las fuertes discrepancias al comienzo del proceso negociador tras las elecciones se han intensificado a lo largo de las semanas hasta convertirse en insalvable horas antes del anuncio de la repetición electoral.

Ahora solo quedan reproches y está por ver cuál será la dinámica de los dos partidos de cara a los nuevos comicios, ya que, según algunas encuestas, el crecimiento de los socialistas podría conseguir que ambas formaciones sumaran mayoría. En ese caso, tendrían que retomar las negociaciones si quieren llegar al gobierno y dejar a un lado las grandes diferencias que les separan.

¿Cómo influirá la sentencia del procès?

Si tras las elecciones generales se repite la victoria del bloque de izquierdas sin conseguir mayoría, como en esta ocasión, será imprescindible la colaboración de otros partidos que permitan al menos con su abstención sacar adelante una investidura. En este caso ERC podría volver a ser protagonista.

Tras el 28-A, el partido de Oriol Junqueras mostró su disposición para no bloquear la investidura si había un acuerdo siempre y cuando no volviera a haber elecciones. Ahora, el escenario cambia ya que la sentencia del procès, que se conocerá próximamente, marcará el sentido del voto de los republicanos catalanes. Más aún teniendo en cuenta que la sentencia puede provocar nuevos desórdenes en Cataluña y que Pedro Sánchez amenazó en el mismo pleno al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con utilizar cualquier artículo de la Constitución si vuelve a producirse una vulneración del Estatuto de Autonomía y de la Constitución.