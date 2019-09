El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FGSE) trasladados a la zona de la Vega Baja le han transmitido que las denuncias por robos en esta zona tras el temporal se encuentran "por debajo de lo normal", por lo que ha pedido mandar un "mensaje de calma a la población y los empresarios".

Así se ha pronunciado Fulgencio en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente y el gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL), Santiago Salvador y Diego Romá, respectivamente, para analizar la situación de las áreas industriales de la Vega Baja tras la DANA. A la reunión, también han asistido el Jefe Superior de Policía, Jorge Zurita, y el Coronel Jefe de la Plana Mayor de la VI Zona de la Guardia Civil, Bernardo Baldanta.

Fulgencio ha agradecido el "esfuerzo titánico" de las FGSE en la zona, y ha expresado que espera que estas labores "no se vean mermadas poruna situación de falsa interpretación de la realidad". Así, ha criticado que se han publicado informaciones que hablan de "pillaje" que "no están contrastadas con denuncias".

Según ha explicado el delegado, durante los días posteriores a las lluvias, les ha preguntado a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la zona en varias ocasiones sobre las supuestas denuncias por robos que se habrían interpuesto. En una ocasión, al responderles estos que no había ninguna, en Delegación se pusieron en contacto con la Federación de Polígonos de la Vega Baja, cuyo presidente les trasladó que se trataba más bien de una "sensación".

Con todo, Fulgencio ha señalado que durante la jornada del lunes se reforzó la vigilancia en la zona, incluso con la Policía Militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME). No obstante, al no haber datos que justifiquen un supuesto aumento de los robos, ha explicado que no hay posibilidad de que las FGSE actúen de manera "reactiva" en la zona.

Por ello, el delegado ha trasladado a empresarios y ciudadanía la "seguridad de que si hay una situación que sobresale de lo normal, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil van a estar ahí con contundencia".

FEPEVAL: "QUEDA CLARO QUE LA SITUACIÓN ESTÁ TOTALMENTE BAJO CONTROL"

Por su parte, el gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, Diego Romà, ha indicado que tras esta reunión con los cuerpos de seguridad ha quedado "claro" que "la situación está totalmente bajo control".

"La normalidad vuelve poco a poco a las áreas industriales. Se han producido algunas incidencias, y sí es cierto, y en esto Fepeval quiere pedir disculpas, que quizás se han exagerado un poco los términos. La situación está controlada por las FGSE", ha manifestado.