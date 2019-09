"El señor Sánchez no acepta los resultados electorales, no acepta que España pide diálogo y acuerdo". Con esas palabras empezó Albert Rivera el día después. El día después de que España haya quedado abocada a una repetición electoral el 10 de noviembre, y de nuevo, el presidente de Ciudadanos culpó de la situación al todavía presidente en funciones por "echar la bronca a los españoles por cómo votan". Según Rivera, "el señor Sánchez no acepta los resultados electorales, no acepta que España pide diálogo y acuerdo".

Además, le culpa de haber "cerrado la puerta a una opción constitucionalista" después de desechar la oferta de Cs. Para el presidente naranja, su homólogo socialista "no entiende que en una democracia parlamentaria, si quieres ser presidente tienes que tener mayoría y llegar a acuerdos".

Albert Rivera recordó, en este sentido, que su partido se movió. "Algunos pensábamos que teníamos que hacer algo", dijo en lo referente a su oferta de "condiciones básicas" que Sánchez "no escuchó". Reveló lo que le dijo el líder del PSOE: "Sánchez frustró cualquier opción de acuerdo y me dijo que no quería reunirse con nosotros". En un discurso centrado en desacreditar a Sánchez, Rivera afeó las formas del presidente: "Despachó con una carta la propuesta seria de mínimos que le hizo la oposición para desbloquear la legislatura".

Así, Rivera entiende que los españoles "estén cabreados, porque tienen motivos" y se compromete a "escucharles". Terminó sentenciando que el presidente en funciones "no ha estado a la altura" y que los votantes "lo saben". Por otro lado, el líder de Cs defendió la pluralidad en cuanto a formaciones políticas. "Preocupa que el viejo bipartidismo bloquee el país ante la nueva realidad del multipartidismo, que implica diálogo y acuerdos", expresó.

Con la mirada ya puesta en el 10-N, Rivera reiteró su ofrecimiento al líder del PP, Pablo Casado, para formar "un gobierno alternativo" en caso de que "dieran los números" después de los comicios, emulando así las fórmulas de Andalucía o Madrid. "Da igual quien quede por delante", sostuvo, antes de añadir ya se marca incluso plazos, porque formará gobierno "en un mes y ni los ministerios ni los nombres de los ministros serán un escollo".