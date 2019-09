En un comunicado, el PP indica que estas obras de desdoblamiento están a punto de concluir tras "el impulso dado a las misma por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el popular Juanma Moreno", después de que el citado acceso fuera "un compromiso directo de Cruz durante su etapa como delegada provincial de la Consejería de Fomento".

Según detalla, desde que las obras de duplicación de la A-392 se iniciaron, bajo el anterior gobierno de la Junta, "AFAR había mostrado su preocupación, pues el proyecto aprobado por los socialistas había colocado una rotonda en el camino de acceso al centro, cortando el mismo y no contemplando ninguna alternativa para llegar a sus instalaciones".

Por tal motivo, fueron numerosos los escritos dirigidos desde esta asociación a la anterior Administración autonómica, tanto a la Agencia de Obras Pública como a la Consejería de Fomento, advirtiéndoles de los "graves problemas que esto les iba a ocasionar". Sin embargo, afirma que "no sólo no les dieron respuesta alguna si no que se dedicaron a echarse la pelota mutuamente y a escurrir el bulto".

Con la llegada del nuevo Gobierno de la Junta y tras conocer las reclamaciones de AFAR, la por aquel entonces delegada provincial de Fomento, Sol Cruz, se comprometió a poner solución a "las justas y lógicas reclamaciones de una asociación que trabaja con colectivos en riesgo de exclusión social y en cuyas instalaciones se atiende a diario a casi un centenar de personas".

De esta manera, en esta visita, Cruz y González pudieron comprobar 'in situ' el cumplimiento de todos los compromisos adoptados desde el nuevo Gobierno de la Junta con AFAR.

"Estos trabajos se iniciaron a instancias de Cruz, manteniendo dichos compromisos Susana Cayuelas, actual delegada, quien la sustituyo en el cargo en abril de este año. Gracias al firme compromiso de ambas con Alcalá de Guadaíra, se han colocado en la rotonda los preceptivos indicativos de señalización de entrada al centro que reclamaba la asociación", recalca.

También, indica que se ha colocado una valla de proyección para el paso de peatones por el arcén y que les protege de un terraplén de varios metros que separa la A-392 del camino de acceso a las instalaciones. Del mismo modo, se ha concluido la rotonda, así como la entrada desde la misma al camino que da acceso a AFAR.

Destaca igualmente la construcción por parte de la Consejería de Fomento de la Junta, a pesar de que no estaba contemplado en un principio, de un camino peatonal de unos dos metros de ancho, que facilita el acceso y salida andado de los usuarios desde la avenida de Dos Hermanas.

"Ahora sólo falta que el equipo de Gobierno de PSOE-Cs en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra cumpla el compromiso adquirido tanto con la Junta de Andalucía, como con la propia asociación AFAR, y asfalte ese camino de acceso al centro, desde la rotonda, pues se trata de una vía pública dependiente de la administración local y que se encuentra en muy malas condiciones", advierte.

Tal como señala, en las instalaciones de AFAR residen casi 40 personas, otro más de medio centenar comen a diario en el centro y una quincena más de personas participan en diferentes cursos de formación que organizan. Fue fundada el 23 de noviembre de 1987 por el sacerdote Manuel Ángel Cano Muñoz y fue declarada asociación de utilidad pública por el Ministerio del Interior el 14 de marzo de 2003.