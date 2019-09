José Luis Abet Lafuente mató este lunes a su exmujer, Sandra Boquete, su excuñada y su exsuegra en un triple crimen que ha dejado huérfanos a dos pequeños de cuatro y sietes años y que ha conmocionado por su crudeza a todo el país. Autor confeso de los asesinatos, los que lo conocían lo definen como una persona "violenta", huraña y poco proclive a las relaciones sociales.

Natural de Bertamiráns, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Ames (A Coruña), Abet Lafuente, de 45 años, se había casado con Sandra en segundas nupcias, después de un primer matrimonio fallido, del que tenía otro hijo. Separados desde enero de 2018, no constaban antecedentes ni denuncias previas por violencia de género ni en la Guardia Civil ni en los servicios sociales ni en el Centro de Información a la Mujer de Valga, la localidad donde residía la fallecida.

"Un bicho raro y una mala persona". Ese es el retrato que hacen los vecinos del asesino confeso en Valga, donde vivía el matrimonio hasta que se separó, al que definen como un hombre "violento" con el que tuvieron problemas por "tierra y agresiones", según el periódico ABC.

Tras el triple crimen de Valga, que ha conmocionado al país entero, los conciudadanos de Abet Lafuente en Valga, donde residió con la fallecida y los hijos de ambos, aseguran que se trata de un hombre de trato difícil, que rehuía el contacto, que "se llevaba mal con todos" y que incluso llegó a amenazar a varias personas "con un hacha y una maceta".

Abet Lafuente, que vivía con su madre en Bertamiráns desde que se separó de Sandra a principios de 2018, trabajaba ahora en el sector de la construcción y ofrece sus servicios para revestimientos de obras, según informa El Confidencial. Antes probó suerte como emprendedor, aunque sus negocios terminaron por fracasar. En 2012 abrió en Redondela (Pontevedra) una tienda de productos alimenticios y tabaco, y posteriormente con otra dedicada a los congelados en su localidad natal.

"Deja de ir de víctima, que ya cansas"

Una muestra del carácter desabrido del asesino confeso es el amenazador mensaje que, de acuerdo con el Diario de Pontevedra, mandó a su exmujer a través de las redes sociales pocas horas antes de acabar con su vida. Abet Lafuente empleó el perfil de Facebook del hijo que tiene de una relación anterior para escribir en el muro de Sandra que dejase de "ir de víctima" y de "manchar su nombre".

"Deja de ir de víctima, que ya cansas (...) A mí no me manchas más el nombre", exigió a su expareja, a la que también acusaba de no permitirle ver a los pequeños. Además, ambos mantenían desavenencias con respecto a una casa de Valga y la culpaba de haberlo "metido en un crédito de muito carallo".

Tan solo unas horas después de los mensajes, el autor confeso de los asesinatos se desplazó a la casa de la víctima y la asesinó a ella, a su excuñada y a su exsuegra en presencia de los dos niños.

Compró el arma en el mercado negro

Los investigadores estudian ahora cómo Abet Lafuente pudo adquirir el revólver del calibre 32 con el que asesinó a las tres mujeres, puesto que carecía de licencia, y analizan la trazabilidad del arma para averiguar su procedencia.

Hasta el momento, los análisis han permitidio determinar que la pistola empleada era nueva y que la munición de la que se deshizo el autor confeso del crimen era abundante, aunque, por ahora, no han podido esclarecer si previamente se había utilizado en otro delito.

Lo que parece claro es que el arma fue obtenida "fuera de los circuitos que existen", es decir, en el mercado negro, lo que complica las opciones de averiguar su origen.

Además, los investigadores tratan de conocer todos los movimientos de Abet Lafuente el día del crimen, desde que dejó su vivienda en Ames hasta que se presentó en casa de su expareja para matarla delante de sus dos hijos y, posteriormente, acabar con la vida de las otras dos víctimas y darse a la fuga en el coche en el que había llegado.