Frente al "llamamiento al constitucionalismo" de Rivera, ha asegurado que "al PSOE le queda muy poquito de la 'e' de español y de la 'o' de obrero', preguntado por la oferta del partido naranja de una abstención a Sánchez sujeta a una serie de condiciones sobre Navarra, Cataluña y bajada de impuestos, en la rueda de prensa tras la junta de portavoces de Les Corts.

Cantó ha lamentado que Rivera apele a "un PSOE que prácticamente no existe y que casi no se puede diferenciar de un partido nacionalista como Compromís y Podemos". Ha subrayado que las tres medidas que propone "las firmaría sin dudarlo un segundo cualquier persona sensata y centrada".

Entre ellas, ha destacado la de dejar de contar con el apoyo de Bildu en Navarra, por "distorsionar el constitucionalismo" y "no ser gratis", y la de "asegurar que no habrá indultos a los golpistas de Cataluña", algo que ha denunciado que el PSOE "no ha sido capaz". "Siguen adoptando la hoja de ruta nacionalista y 'podemizándose' en lo económico", ha aseverado.

Respecto a si lo ve como una "actitud desesperada" de Rivera, Cantó ha hecho hincapié en que "la situación es alarmante tras muchos meses sin gobierno", mientras ha afeado a Sánchez que "no se ha dirigido a Ciudadanos en ningún momento".

"ACUERDO DE MÍNIMOS"

"Todos estamos de acuerdo en que otras elecciones no benefician a nadie. En un ejercicio de responsabilidad, apelamos al constitucionalismo y a que haya por lo menos un acuerdo de mínimos en lo que estamos convencidos de que es una opinión mayoritaria en España", ha insistido.

De cara a una posible repetición electoral en España el 10 de noviembre, Cantó ha garantizado que los candidatos 'naranjas' se estudiarán en los órganos pertinentes del partido y que de momento no tiene "noticia de cambio alguno por ahora".