Quedan menos de doce horas para que el rey determine si Pedro Sánchez tiene o no los apoyos necesarios y se suceden los amagos y movimientos entre los diferentes líderes políticos. Para tener una idea clara de qué puede esperar de sus adversarios políticos, el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, hará esta mañnaa una última ronda de contactos y llamará a los líderes de Unidas Podemos, PP y Ciudadanos "para conocer su decisión final"sobre lo que votarían en caso de que se vuelva a presentar a una votación en el Congreso.

Según ha apuntado fuentes del PSOE, "el compromiso del presidente en funciones es abrir una legislatura sin necesidad de ir a elecciones y disponer de un Gobierno estable, que es lo que necesita España".

Por primera vez en los contactos que ha mantenido con todos ellos desde las elecciones del 28 de abril, Sánchez ha dejado para la conversación final a Rivera, que esta mañana le ha pedido por carta una reunión "urgente" para analizar la posiblidad de llegar a un acuerdo para que Ciudadanos se abstenga en una eventual sesión de invetidura. Su celebración no está asegurada, porque se espera que si Felipe VI no considera que Sánchez podría resultar eelegido esta vez, no lo designará candidato y la votación no tendrá lugar.

Sánchez llamará primero a Pablo Iglesias, a las 11 horas; después, a las 12 horas, a Pablo Casado y en tercer y último lugar, a Albert Rivera, a las 12.30 horas.

Ellos cuatro cerrarán este martes la ronda de consultas del rey con los partidos del Congreso, de la que debe salir una decisión por parte de Felipe VI sobre si Sánchez cuenta con los apoyos necesarios para volver a presentarse a una sesión de investidura que, esta vez sí, prospere.