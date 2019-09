La reina Letizia y el rey Felipe VI inauguraron este jueves en Sevilla la exposición El viaje más largo, que narra la epopeya de la primera vuelta al mundo capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

A la salida del Archivo de Indias fueron recibidos por una multitud y las redes sociales se han hecho eco de una anécdota que ocurrió en ese mismo instante.

La reina tropezó con un escalón al acercarse al público para saludar. "No me has avisado del escalón y casi me mato", le dijo a uno de sus guardaespaldas mientras le agarraba del brazo.

La gente no dejó de deshacerse en elogios con ella: "Eres fantástica, eres genial, eres única", le gritó en ese mismo momento una mujer.

El viaje más largo es el título de esta muestra que albergará el Archivo de Indias de Sevilla hasta el próximo mes de febrero, la cual incluye muchos documentos relativos a la primera circunnavegación y que se exhiben por vez primera al público.

Felipe VI y doña Letizia se han trasladado a la capital andaluza para esa inauguración y para presidir previamente una reunión de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de esta gesta.

Una reunión que tuvo lugar en los Reales Alcázares y en la que estuvieron presentes, entre otros integrantes de la misma, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Cultura, José Guirao.