El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, se ha mostrado este viernes "molesto" con el alcalde de València, Joan Ribó, y la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, por los comentarios en los que acusan al puerto valenciano de "falta de transparencia" en el proyecto de la nueva terminal de contenedores y ha enmarcado estas "declaraciones "basadas en afirmaciones incorrectas" en un "clima de precampaña electoral".

Martínez ha realizado estas declaraciones tras suscribir un convenio con el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, para la rehabilitación del pantalán del puerto de esta localidad, después de la aprobación definitiva del texto por parte de los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas.

A preguntas de los medios, el presidente de la APV ha defendido que "prueba de que la transparencia es alta es que cualquier persona puede acceder a nuestros documentos, a los que nosotros elaboramos, con acceder simplemente a la plataforma de contratación", ha asegurado.

Asimismo, ha querido dejar claro que las arenas que está previsto extraer para rellenar la nueva terminal de contenedores del Puerto de Valencia son las que se encuentran en la dársena interior de la ampliación norte y del canal de acceso al puerto. "Es un canal de acceso que ya existe", ha remarcado.

En la actualidad, este canal tiene una profundidad de -18. Se trata de un canal necesario para que los grandes barcos puedan acceder al puerto sin problemas. Esa fue la profundidad que se pensó como previsible tamaño máximo de los barcos hace diez años, pero "ahora ya vemos que ese techo puede ser de 22.000, donde ya estamos; y pueden llegar a 24 o 25.000. Eso significa que los nuevos barcos tendrán más calado y necesitan más profundidad", ha explicado Martínez.

"Si queremos una terminal adaptada y con visión de futuro para los nuevos tráficos y queremos atender a los barcos más grandes, pues tendremos que adaptar el canal de entrada, dragándolo", ha argumentado.

En cuanto al destino de la arena que surgirá del dragado, Martínez ha apuntado que si no la quiere la Dirección General de Costas, que es la propietaria de la arena y el que decide su uso, el Puerto de Valencia la utilizará para la nueva terminal.

"Puede suceder que Costas nos pida que esa arena se destine a regenerar las playas del Saler, lo que haríamos gustosamente", ha aseverado. "En ese caso, lo que ocurriría es que no solo no vamos a quitarle arena a las playas, sino que se las daríamos, pero, repito, la decisión depende de Costas. Si Costas estima que no la necesita, que el tamaño es pequeño y que no le sirve para regenerar las playas, pues entonces las utilizaremos para relleno", ha incidido.

Así, el presidente de la APV ha contextualizado en "un clima de precampaña electoral", la explicación para este tipo de "declaraciones basadas en afirmaciones incorrectas". "Después de lo que hemos estado sembrando durante cuatro años, colaborando en un clima de concordia con todos los ayuntamientos, que ahora estén haciendo este tipo de declaraciones, la verdad es que me deja un poco triste", ha confesado.

Según Martínez, él siempre ha apostado por "diálogo" y la "concordia". "Prefiero esto a los enfrentamientos", ha concluido.