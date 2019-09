Si Pedro Sánchez no acepta su última propuesta de coalición a prueba, Unidas Podemos volverá a abstenerse en una eventual sesión de investidura que no llegaría a producirse porque, sin el acuerdo que él quiere, desde fuera del Gobierno, Pedro Sánchez declinará ante el rey volver a ser designado candidato. En ambos casos, el resultado será el mismo, la repetición electoral, y con ella se han amenazado mutuamente este viernes Sánchez e Iglesias, a tres días de que el lunes empiecen las consultas con el rey, que serán claves para saber si hay investidura.

Los líderes del PSOE y de Unidas Podemos han seguido tensando la cuerda de su tira y afloja este viernes, con un cruce de declaraciones casi simultáneas en las que se han advertido de que habrá repetición electoral si el otro no acepta su última propuesta, de la que ninguno de los está dispuesto a apearse. "La ciudadanía lo entenderá, porque no interesa a España un Gobierno endeble, poco conexo y que no nos trae estabilidad", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, que este viernes ha hablado en nombre de Sánchez, sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo tras meses en los que ni siquiera han negociado directamente.

Iglesias ha comparecido en persona, en una entrevista en La Sexta, donde ha pedido a Sánchez que "reflexione" una vez más sobre la oferta que le lanzó este jueves y que el presidente del Gobierno tardó solo unos minutos en desechar. "No lo veo", ha contado Iglesias que le dijo en una conversación teléfónica de unos 10 minutos de duración.

Aunque un día antes Sánchez descartó una reunión en tanto Unidas Podemos no renunciara a la coalición, Iglesias le llamó ayer igualmente para proponerle una coalición, en este caso temporal, que Sánchez podría decidir deshacer una vez que se aprueben los Presupuestos del año que viene sin que su Gobierno peligre, porque los morados mantendrían su apoyo parlamentario a un Ejecutivo ya solamente socialista. Según ha explicado, debería haber una vicepresidencia y tres ministros de Unidas Podemos, tal y como ofreció el PSOE en julio, y "algún elemento más".

"Pedro no debería haber despachado la propuesta en dos minutos, debería haberla reflexionado con calma, espero que la reflexione y en algún momento podamos llegar a un acuerdo", ha dicho Iglesias, a quien le "consta" que"muchos sectores del PSOE estarían dispuestos a aceptarla". Por eso, ha retado a Sánchez a que la someta a consulta entre su militancia.

Iglesias se abstiene, Sánchez no se presenta

En caso contrario, ha advertido Iglesias, "nosotros nos abstendremos" en una eventual votación de investidura. Entonces, ocurriría como en julio. Con una nueva abstención de Unidas Podemos, la repetición electoral el 10-N estaría servida, porque, con el PP y Ciudadanos convencidos en su 'no', a Sánchez no le saldrían los números para tener más síes que noes.

Cuando Iglesias ha pedido este viernes a Sánchez que reconsidere su última oferta, aún no había escuchado a Celáa decir desde la sala de prensa de Moncloa que la oferta era "absurda" y "vacía de contenido".

Ha sido poco después cuando la portavoz del Gobierno ha mantenido el desafío de Iglesias -coalición o elecciones- con un doble ataque. Por un lado, ha acusado a Unidas Podemos de alinearse con PP, Ciudadanos y Vox de cara a una eventual investidura al apuntar que "Unidas Podemos debe decidir si va a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista", ha dicho.

Preguntada en ese casó qué le dirá Sánchez a Felipe VI cuando el martes vaya a la Zarzuela, ha apuntado a una declinación de la eventual oferta del monarca para volver a ser candidato a la investidura. "No someteremos a la ciudadanía a una nueva frustración de investidura fallida si el presidente no cuenta con el respaldo suficiente", ha asegurado en nombre de Sánchez, que de esta manera haría lo que hizo en 2016 Mariano Rajoy y que aún es objeto de críticas entre los socialistas.

Según la portavoz del Gobierno, el presidente en funciones no tiene intención de volver ser candidato a la investidura ni tampoco volverá a hablar con Iglesias. En su lugar, ha vuelto a señalar al equipo de negociación, que ha dicho Celáa, todavía está "a la espera" de que Unidas Podemos le dé una respuesta a su oferta de acuerdo programático, verificación del cumplimiento de lo pactado y cargos en instituciones distintas al Consejo de Ministros que los socialistas no han detallado todavía.