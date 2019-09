Si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no tiene los apoyos suficientes para que prospere un nuevo intento de investidura declinará ante el rey la posibilidad de ser candidato de nuevo. "No someteremos a la ciudadanía a una nueva frustración de investidura fallida si el presidente no cuenta con el respaldo suficiente", ha afirmado este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, ante la posibilidad de que los portavoces de Unidas Podemos comuniquen al rey la semana que viene que se abstendrán en la investidura si Sánchez no acepta su última propuesta, que Celáa a calificado de "absurda" y "vacía de contenido".

Pedro Sánchez tardó este jueves apenas unos minutos en rechazar la última oferta que le planteó Pablo Iglesias y este viernes su Gobierno no ha dejado duda a la posibilidad de aceptarla, tal y como casi al mismo tiempo le pedía en una entrevista en La Sexta el líder morado, que ha pedido a Sánchez que "la reflexione" y ha advertido de que si no, volverá frustrar su investidura con una abstención que hará imposible su reelección.



En este caso, las repetición electoral sería inevitable y en ese caso Celáa ha adviertido que Unidas Podemos se uniría a "las tres derechas". "Unidas Podemos debe decidir si va a unirse a la tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista", ha dicho Celáa.