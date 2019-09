Así lo ha adelantado durante su comparecencia en Les Corts para presentar las líneas generales de su departamento para esta legislatura. "Si hay un horizonte claro al que ni este Consell ni esta consellera vamos a renunciar es a la defensa de la sanidad pública como garantía de igualdad entre las personas", ha subrayado.

El objetivo es "consolidar el proyecto de progreso" y preparar el sistema sanitario para "aprovechar las oportunidades que brindará el futuro", siempre conservando "los principios de universalidad, igualdad, libertad, cohesión social, solidaridad, eficiencia e inclusión".

Antes de detallar los ejes de su política, ha recordado que cada vez la población vive más años y eso implica una mayor demanda sanitaria. Desde 2009 el número de atendidos en la sanidad pública valenciana se ha incrementado en un 17% y se necesita una "mirada de largo alcance".

El primero de los aspectos clave es la transformación del modelo de Atención Primaria, por lo que van a desplegar "todas sus capacidades y potencialidades". Ha anunciado la creación de una oficina para la gestión, implantación y seguimiento del Plan Estratégico de Atención Primaria.

Ha desgranado que destinarán 100 millones a construir, reformar o ampliar centros de salud; se impulsarán planes para los pequeños consultorios de titularidad municipal; se implementará un plan tecnológico específico; se extenderá la cirugía menor ambulatoria en los centros de salud; se incrementará el personal para reducir ratios y permitir un tiempo adecuado de atención, y se potenciará la figura de la enfermera como "referente".

Por otra parte, se ha referido a las listas de espera para expresar el "compromiso firme" para reducirlas. Antes de que acabe el año se presentará ese plan integral que no irá destinado solo al plano quirúrgico, sino también a primaria, pruebas diagnósticas y urgencias. Entre otras cuestiones, contemplará el refuerzo de la cirugía menor ambulatoria o el aumento del autoconcierto.

En el ámbito de la atención hospitalaria, ha avanzado un Plan de prevención de la ludopatía, una nueva Estrategia de Salud Mental, la extensión del test prenatal no invasivo para detectar anomalías cromosómicas o la ampliación de la cartera de servicios bucodentales. También se diseñará un segundo plan de humanización de los hospitales y se pondrá en marcha un servicio de consulta no presencial que guíe a pacientes y pueda resolver consultas que no requieran examen físico.

También ha anunciado medidas para crear y estabilizar empleo: concluir los procesos de selección de personal ya iniciados, convocar las OPE de 2017 y 2018 con más de 15.000 plazas, negociar las OPE 2020-23, un plan especial para plazas de difícil cobertura y una bolsa de empleo temporal abierta y permanente.

Barceló ha avanzado que, "consciente de las dificultades que tienen los investigadores", esta legislatura elaborarán un Plan Estratégico 2020-24 de Investigación Sanitaria y Biomédica, y se impulsará un plan de inversión tecnológica en atención primaria y hospitalaria. Asimismo, se apostará por la contratación centralizada para ahorrar recursos y tiempo.

Por último, con el objetivo de fomentar la salud, ha avanzado un plan de lucha contra la obesidad infantil, un programa de prevención de cáncer de cérvix o una estrategia para prevenir adicciones.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tras su intervención, tanto el PP como Ciudadanos (Cs) y Vox han reclamado a Barceló que no permita que su conselleria se vea afectada por los recortes. El 'popular' José Juan Zaplana ha advertido de que en otras áreas los recortes "matan", mientras que Yaneth Giraldo (Cs) ha advertido de que no consentirán que se toque "ni un euro".

Ambos han preguntado también por la reversión de Dénia y el servicio de resonancias, que el PP critica se revirtiera para después "adjudicar" la prestación a la misma empresa que lo gestionaba antes.

También han dedicado buena parte de sus turnos de réplica a las listas de espera. Cs ha asegurado que el problema de las listas "se llama Botànic", que lleva "cuatro años perdidos", y ha criticado el cierre de camas en verano, la carga burocrática del personal sanitario y el requisito lingüístico. "¿Tuvo usted que cumplirlo para ser consellera?", le ha espetado Giraldo.

El PP ha señalado que desde que gobierna el Botànic "cada día hay seis personas más en lista de espera", con casi 8.800 personas respecto al Consell del PP. "No ha hecho nada, las personas desesperan", ha indicado Zaplana, que cree que "esto no se arregla con un plan puntual". Para el diputado, la sanidad valenciana "está en recesión" y Barceló ha presentado "un papel mojado".

La síndica de Vox, Ana Vega, ha defendido la devolución de las competencias sanitarias al Estado y ha mostrado su apuesta por la defensa de la vida "desde la concepción hasta la muerte natural".

También ha criticado el "demagógico concepto" de la sanidad universal, que lleva a la "universalización de la precariedad sanitaria" y ha defendido que se elimine el acceso gratuito a la sanidad de las personas no regularizadas, introducir el copago para los residentes legales sin un mínimo de 10 años de permanencia en España, aunque están a favor de que se cubran "los casos de urgencia y los problemas de salud pública de las personas en situación irregular".

PODEMOS QUIERE CONTINUAR LAS REVERSIONES

La diputada de Unides Podem Irene Gómez ha incidido en su intervención en la necesidad de continuar con la reversión de departamentos privatizados, como Dénia y Torrevieja, un proceso que "no es sencillo" porque siempre habrá personas "con mucho poder" que intentarán "poner piedras", pero ha advertido: "Para tomar decisiones históricas hay que vencer dificultades con verdadera voluntad política".

Carles Esteve (Compromís) ha asegurado que pueden "sacar pecho" de la reversión de Alzira y en 2021 finaliza la concesión de Torrevieja, por lo que habría que trabajar ya para garantizar la asistencia sanitaria. La socialista Carmen Martínez ha apuntado que aún quedan "muchos platos rotos que arreglar" de la etapa del PP, al que ha acusado de tener "una caja B de listas de espera"

BARCELÓ: SE INTENTA "REMONTAR" LA SITUACIÓN

La consellera ha respondido a Vox cuestionando su discurso sobre la sanidad universal con el hecho de que juraran el cargo sobre símbolos religiosos. "Me parece vergonzoso", ha dicho, asegurando que aunque se tenga que "dejar la piel" no conseguirán ese objetivo.

También ha asegurado que el requisito lingüístico no existe como requisito, sino como mérito en la actualidad, y ha cuestionado las críticas del PP porque ahora se está intentando "remontar la situación" que dejaron. Además, ha criticado la "frivolidad" de su diputado y ha incidido en que los 'populares' "falseaban las listas de espera.

Barceló también ha respondido a Cs, que se había interesado por este asunto, que a partir de este viernes se va a distribuir entre los departamentos una flota de 109 vehículos para que los profesionales puedan desplazarse.

La consellera también ha señalado que aunque hoy no sea el día para abordar esta cuestión, "no se puede construir un hospital en una zona inundable", en referencia al Hospital de la Vega Baja, afectado por las lluvias. Al respecto, el diputado del PP le ha dicho que lo planificó hace 29 años el PSPV y esta se ha disculpado, aunque ha pedido al 'popular' que ponga de su parte y "no contribuya a desprestigiar la sanidad pública".