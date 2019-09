Y es que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin que mediasen autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó una declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el pasado 30 de agosto contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto no pocas incidencias.

En el citado expediente sancionador, recogido por Europa Press, se detallan aspectos como que los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica "no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica", toda vez que al no ser descrita la "capacidad de producción" de la empresa no era inicialmente posible determinar si procedía el trámite de la "auto calificación" de la declaración responsable u "otros instrumentos ambientales diferentes" como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa.

LOS INCUMPLIMIENTOS

"En cualquier caso, al disponer de una superficie total construida superior a 300 metros cuadrados, (...) resultaría necesario obtener, previamente a la presentación de la declaración responsable, una calificación ambiental expresa", se advierte en el expediente, según el cual también procedía una evaluación de impacto sobre la salud y una valoración sobre tal aspecto que "no se presenta" en el caso de Magrudis.

Media además, según el documento, un "grave error de concepto" en la documentación presentada, al definir como "inocua" la actividad o no detallar "el proceso productivo", entre otros aspectos que llevaron a que el 28 de agosto de este año, después de surgir el brote epidémico, el Ayuntamiento determinase que esta declaración responsable no había "surtido efecto".

La portavoz municipal ha apelado directamente al PSOE, formación que ya ha anunciado que apoyará la comisión de investigación que, con los mismos objetivos, Adelante ya ha registrado en el Parlamento Andaluz para promover dicho aspecto en el marco autonómico.

"No sería coherente que el PSOE se valiera de la comisión que queremos poner en marcha a nivel andaluz para atacar al gobierno de la Junta y que, por el contrario, no esté dispuesto a aclarar las responsabilidades que ha tenido el propio Ayuntamiento de Sevilla", ha declarado Susana Serrano, quien también ha tenido palabras para PP y Cs, a quienes ha expresado que espera "su apoyo para poner en marcha una investigación seria y rigurosa, dejando a un lado cualquier interés partidista".

Serrano cree que "las administraciones que debían velar por la seguridad y la salud de la ciudadanía, el Ayuntamiento y Junta, han dado un ejemplo lamentable durante estas últimas semanas", pues "en lugar de preocuparse por hacer cuanto estaba en sus manos para atajar esta crisis, han intentado responsabilizarse mutuamente de lo sucedido sin hacer la más mínima autocrítica".

La edil de Adelante también ha querido enviar un mensaje tranquilizador a los trabajadores municipales, ya que "la comisión que impulsa Adelante Sevilla no pretende ser una caza de brujas, sino un ejercicio de transparencia". "Las responsabilidades penales por lo sucedido deberán aclararlas los tribunales", ha explicado Susana Serrano, para quien, sin embargo, "esta comisión sí tendrá que depurar las responsabilidades políticas que se demuestren que han existido".

La propuesta de Adelante, según precisa Serrano, será analizada este viernes en el marco de la comisión de control y fiscalización al Gobierno, antes de ser votada en el próximo pleno ordinario.