Ribó y Mollà se han pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido para abordar distintos temas. El primer edil ha comentado que esta opción se baraja para contribuir a reducir las consecuencias que la actividad de la depuradora de Pinedo y su futura ampliación tiene sobre las personas que viven en su entorno y sobre los terrenos que la rodean.

"Nos preocupa mucho la situación de aquella zona, en la que viven personas que no pueden hacer uso de terrenos que tienen allí porque es un área de ampliación de la depuradora y tampoco rehabilitar sus casas", ha planteado Joan Ribó. A su vez, ha resaltado que se estudia "desde hace un año la posibilidad de que dos parcelas de la ZAL, ubicadas muy cerca de la depuradora, puedan utilizarse como parcelas para la futura ampliación".

El responsable municipal ha precisado que se trata de suelo que no está junto al mar, sino cerca de La Punta, "más hacia el sur". "Son dos parcelas que los técnicos dicen que serían ideales para poder hacer la ampliación de la depuradora", ha asegurado, al tiempo que ha comentado que así se conseguiría "que unos terrenos de huerta que en estos momentos están siempre bajo la amenaza de ser utilizados para la futura ampliación se catalogaran como terrenos de huerta".

Ribó ha valorado que así se ayudara a mejorar la situación de "los habitantes de Pinedo, muy castigados como consecuencia de una concentración de infraestructuras" en su entorno, "desde el nuevo cauce del Turia, pasando por la depuradora". "De alguna manera, los liberaríamos de una serie de cargas como no poder rehabilitar sus casas ni usar sus terrenos", ha aseverado.

Por su parte, Mireia Mollà ha comentado que desde la conselleria se van a "iniciar los estudios sobre la posibilidad de adquirir los terrenos para la posible ampliación de la depuradora de Pinedo" en la ZAL, "atendiendo a la propuesta que hace el Ayuntamiento de València". "Nos parece muy interesante", ha dicho.

La responsable autonómica ha señalado que su departamento tendrá que "evaluarla a nivel técnico, económico y jurídico" y ha explicado que "si esa posibilidad finalmente reúne los requisitos adecuados", se formalizará "una propuesta para poder hacer ahí la ampliación de la depuradora" de Pinedo.

"Como ha explicado el alcalde, es un tema que nos preocupa y nos ocupa", ha aseverado Mireia Mollà, que ha aludido también a la "repercusión social positiva" que tendrá trasladar esta ampliación "teniendo en cuenta que la depuradora es una infraestructura necesaria que ha estado ligada a este impacto que los vecinos del entorno han sufrido durante muchos años".

Preguntada por las compensaciones económicas que reclaman estos ciudadanos y por si se ha reunido con ellos para abordar estos asuntos, la consellera ha respondido que no ha tenido aún esa oportunidad y que este encuentro es "una de las cuestiones pendientes" que tiene. "No me ha dado tiempo a todo pero llegaré", ha asegurado.

"MEJORAS EN PINEDO"

Mollà ha subrayado que además del traslado de la ampliación, se plantea acometer "mejoras en Pinedo" atendiendo a las posibilidades que se den desde el ámbito normativo y jurídico. "Ahora mismo tenemos ciertas limitaciones porque hay una parte de Pinedo que está en manos de Emshi -Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos- y queremos tener la capacidad completa de hacer mejoras", ha expuesto.

Con todo, la titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha señalado que con la "posibilidad de la ampliación se paliarían los problemas actuales y se reforzaría aún más lo que podríamos iniciar de manera inmediata: las mejoras de la situación actual de la depuradora de Pinedo".

"Son dos vías que de una manera conjunta se van a trabajar", ha dicho, aunque ha precisado que "una tendrá más agilidad". "Técnicamente lo evaluaremos. Los pondremos uno detrás del otro y los comentaremos con los vecinos. Esa es la hoja de ruta que tenemos desde conselleria sobre Pinedo", ha aseverado.

DEPURADORA DE CATARROJA

Por otra parte, respecto a si se tiene previsto solicitar ayuda a la depuradora de Catarroja (Valencia) para reducir carga de trabajo a la de Pinedo, el alcalde de València ha explicado que "ese es un asunto que la conselleria tiene que evaluar".

"Es una tema que tiene que entrar dentro de los procesos generales de la Epsar -Entidad de Saneamiento de Aguas-. Es cierto que la depuradora de Pinedo no solo van las aguas de València, van de más municipios", ha indicado, tras lo que ha reiterado que "es la Epsar la que debe decidir y ver esta posibilidad".