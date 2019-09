Vox considera que las alambradas que separan la frontera entre Marruecos y Ceuta y Melilla no sirven para frenar la "invasión" de inmigrantes y este jueves ha presentado en el Congreso una iniciativa para ir más allá y sustituirlas por un "muro de hormigón" que evitaría poder los agujeros por los que, han explicado, entrar los migrantes a territorio español, así como enviar al ejército a la frontera sur y dotar con más armas a la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este muro no lo pagaría Marruecos, sino España, "pero con la colaboración de la UE".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el secretario general de esta formación, Javier Ortega Smith, han registrado una proposición no de ley sobre la "apliación de las medidas conducentes a la devolución automática de los inmigrantes ilegales en las fronteras de Ceuta y Melilla y de los medios necesarios para la protección de la frontera". La aprobación de una iniciativa de este tipo supondría que le Congreso instaría al Gobierno a ponerla en marcha, aunque no tiene visos de prosperar ya en la Cámara. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no la respaldará porque, ha dicho, "no creo sinceramente que la altura del muro sea el debate". La portavoz del PDeCAT, Laura Borrás, no ha querido ni siquiera comentarla.

Supondría la sustitucion de las concertinas que hieren a los migrantes que saltan la valla. Según Ortega Smith, la mejor manera de que los migrantes "no se corten" es que no intenten cruzar la frontera. No obstante, la iniciativa legislativa de Vox prevé sustitir las alambradas por la construcción de "muros que sustituyan a las ya demostradas ineficaces alambradas y concertinas". El muro debe ser "de un grosor, resistencia y altura que lo haga imprenetrable e infranqueable".

Fondos de la UE



La construcción del muro correría también a cargo de fondos europeos. "En el coste de la frontera sur de Europa España debe exigir una colaboración económica", ha explicado Ortega Smith, que se ha anticipado al titular de que "Vox dice que lo va a pagar Marruecos" negando que busquen la colaboración de Rabat, "porque y sabemos qué tipo de alambradas" elaboran en este país. Por el contrario, Ortega Smith ha afirmado que "queremos una cosa bien hecha", que deberían financiar los "socios europeos" junto a España.

Ejército y pistolas eléctricas

La proposición de Vox contempla también el destacamiento del Ejército en la frontera sur, que haría labores de cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en cuestiones de logística, transporte y "sanitarias", porque los representantes de Vox también han alertado este jueves del riesgo que supone para la población de Ceuta y Melilla las enfermedades que puedan portar los migrantes.

También, dotar a la fuerzas de seguridad allí de una "equipación individual adecuada" que, entre otros elementos, incluya "máscaras de humos, pistolas eléctricas, Táser, guantes y mascarillas sanitarias".