En un comunicado, Adelante recuerda que en abril de 2018 el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción de Izquierda Unida para poner en marcha en las diferentes líneas de Tussam tanto paradas intermedias como paradas a demandas de las mujeres que lo solicitaran, a fin de que estas pudieran apearse lo más cerca posible de sus puntos de destino, reduciendo el riesgo de sufrir agresiones machistas.

La iniciativa también preveía la subida a demanda durante el recorrido de aquellas usuarias que, encontrándose en una situación de riesgo, pudieran acceder al autobús como vía de escape, según detalla. Sin embargo, indica que no es hasta enero de 2019 cuando el gobierno municipal pone en marcha como experiencia piloto las paradas intermedias para mujeres en la línea A1. No obstante, la experiencia piloto del Ayuntamiento "no contemplaba ni la bajada ni la subida a demanda de las usuarias durante el recorrido".

Por ello, la edil de Adelante Sevilla Eva Oliva preguntará en la próxima Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno, que tendrá lugar este viernes, si "se ha llevado a cabo una evaluación de la actual línea A1 desde que se ha puesto en marcha con la inclusión de estas paradas antiacoso.

Oliva quiere saber "cuáles han sido los resultados de esa evaluación", si es que ya se ha realizado, o "cuándo se va a efectuar dicha evaluación", así como si "se va a contar con las mujeres de los barrios, colectivos feministas y trabajadores y trabajadoras de Tussam". También plantea al gobierno local si va a aplicar el sistema referido a más líneas de Tussam, habida cuenta de que la experiencia hasta ahora tenía un carácter piloto.

"El problema de fondo", explica la edil de Adelante, "es que el gobierno municipal, con esta experiencia piloto, ni daba cumplimiento a lo aprobado en el pleno ni se hacía eco de las demandas de los propios colectivos feministas". Es más, Oliva apunta que, "tal y como el propio movimiento feminista alertaba al inicio de esta experiencia piloto, las paradas antiacoso eran solo un parche e incluso suponen un peligro añadido para las mujeres, al encontrarse predeterminadas y señalizadas, facilitando así que los agresores localicen más fácilmente a las potenciales víctimas".

Reclama además que, tal y como apuntaba la moción aprobada por el pleno municipal, "se trabaje con los conductores de Tussam, cuya disposición es magnífica y digna de elogio, para establecer los supuestos en los que actuar y la manera en que hacerlo".

En este sentido, ante una posible agresión machista, asegura que los conductores podrían pulsar el 'botón antipánico' del que disponen y que conecta directamente con el Cecop. De la misma manera, la moción aprobada también contemplaba la elaboración de un protocolo de actuación para taxistas ante estos casos y que aún no se ha realizado.

La concejala de Adelante lamenta que "el gobierno municipal del PSOE haya utilizado esta iniciativa únicamente con objetivos propagandísticos" y espera que "realmente se pueda, más pronto que tarde, poner en marcha un sistema que, teniendo en cuenta a las mujeres de todos los distritos de Sevilla y contando con el trabajo de los colectivos feminista, prevenga y minimice las agresiones sexistas que aún se producen en nuestra ciudad".