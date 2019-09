En un comunicado, Peláez ha defendido no ha solicitado el cobro de trienios, "sino el reconocimiento de servicios previos", agregando que

ha sido personal laboral de la Junta de Andalucía desde hace el 19 de mayo de 2005 hasta su incorporación al Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de junio y la Junta de Andalucía le tiene "reconocidos cuatro trienios", toda vez que el Consistorio le habría denegado los trienios al no mediar la condición de funcionaria de carrera ni una declaración como tal en la situación administrativa de servicios especiales.

Dicha petición, según asegura la edil, fue cursada "a instancias del Gabinete de Alcaldía", que según su versión se lo "sugirió en las reuniones previas al pleno de organización" celebrado el pasado mes de julio para resolver aspectos como las retribuciones de los concejales del Gobierno local y de la oposición.

Al respecto, la portavoz municipal de Vox insiste en que la Junta de Andalucía le tiene "reconocidos" tales trienios, conminando al alcalde, Juan Espadas, a aclarar si a su juicio "la Junta de Andalucía prevaricó" al reconocer los mismos.

"Esta filtración a la prensa, interesada y manipulada, es consecuencia directa de nuestra firme oposición, expresada en el pleno Municipal y votada en ese sentido, contra la subida de sueldos pactada a espaldas de los sevillanos por PSOE y PP con la abstención de Ciudadanos", toda vez que el mencionado pleno de organización incluyó una subida salarial del 33 por ciento para los miembros del gobierno local y los portavoces de los grupos políticos y del 43 por ciento para los concejales rasos de la oposición, bajo la premisa de que estos salarios no eran actualizados desde 1991, con el voto a favor del PSOE y PP, la abstención de Cs y el voto contrario de Adelante y Vox.

"Nuestra oposición a la subida de sueldos se produjo porque la iniciativa socialista no fue objeto de debate en la pasada campaña electoral y se produjo sin negociación previa entre los diferentes grupos municipales", asevera Peláez, que avisa al PSOE y al PP de que Vox no va a "ceder ante prácticas pseudomafiosas que vulneran la imparcialidad y neutralidad de la Administración local". "No vamos a tolerar actitudes propias de comisarios políticos que pretenden utilizar el Ayuntamiento en beneficio propio o para intereses partidistas", ha rematado.