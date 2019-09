El rector de la Universidad Católica de Valencia (UCV), José Manuel Pagán, ha pedido este miércoles al Gobierno valenciano un sistema de becas que no discrimine a los alumnos sin recursos económicos que eligen estudiar en la universidad privada. "No privemos de ayuda al estudiante que lo merece y lo necesita por haber decidido estudiar en una universidad del sistema universitario valenciano que no se financia con fondos públicos", ha expuesto.

Pagán ha planteado este petición al secretario autonómico de Universidades e Investigación, Rafael Tabarés, durante la apertura del curso 2019-2020 de la UCV, presidido por el Gran Canciller de esta institución académica y cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, junto al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar.

En este acto, al que han acudido también otros representantes del mundo político, académico y militar, se ha presentado la memoria del curso 2018-2019 por parte del secretario general de la UCV, Ignacio Orrico, y ha ofrecido la lección magistral el director de la Cátedra Betelgeux-Christeyns para el desarrollo de una economía sostenible y miembro del departamento de Economía, Dirección de Empresas y Marketing, Juan Sapena.

"Estúdienlo, por favor", ha reclamado el rector a Tabarés tras hacer su propuesta. De este modo, ha instado al Consell a recuperar "un sistema de becas que premie la excelencia académica y tenga en cuenta la situación económica del estudiante, exclusivamente, sin que la elección de universidad sea un impedimento para acceder a la ayuda, mérito y capacidad económica como únicos criterios".

José Manuel Pagán ha expresado la voluntad "más sincera y leal" de la UCV para trabajar junto a la Generalitat "en cuantos proyectos se puedan desarrollar conjuntamente" y ha confiado en que la "iniciativa social" y la "identidad católica" que caracterizan a esta institución académica no sean "un impedimento para la colaboración" entre ella y la administración autonómica.

En esta línea, ha valorado que el Gobierno valenciano aprobara en el pleno del pasado viernes la creación en la Universidad Católica de Valencia de las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud; Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y Filosofía, Letras y Humanidades. Ha agradecido a la "honorable" consellera de Innovación, Universidades, Ciencias y Sociedad Digital, Carolina Pascual, y a su equipo "el trabajo e impulso dado" para que el nuevo curso se pueda iniciar "con esta organización ya aprobada".

Pagán ha afirmado que ese nuevo organigrama de facultades debe permitir a la UCV "mejorar el trabajo interdisciplinar tanto a nivel docente como investigador en aras de conocimientos comunes", al tiempo que ha defendido la idea de "entender la universidad como una realidad viva, vigilante y dispuesta a dar respuesta a los retos y a buscar la mejora continua". Ha agregado que esa es la actitud con a que arranca el curso 2019-2020.

SIN MIRAR "CON SUFICIENCIA O CONDESCENDENCIA"

Por su lado, el secretario autonómico de Universidades e Investigación ha resaltado que "la UCV es algo muy serio en el sistema universitario valenciano" y ha afirmado que "con más de 11.000 estudiantes matriculados, el 7,33 por ciento en grados y másteres" a esta institución y a sus alumnos no se le puede "mirar por el encima del hombro" ni "con suficiencia o con condescendencia".

Rafael Tabarés ha manifestado, en consecuencia, que "lo razonable y saludable sería buscar áreas de colaboración en docencia, investigación y cultura universitaria entre todas las universidades" y ha avanzado que se van a "buscar consensos en áreas de titulaciones, investigación y en cultura patrimonial".

Igualmente, ha dado a la UCV la "enhorabuena" por cosas que ha ido consiguiendo, y de las que se ha dado cuenta en la apertura del nuevo curso, como "la participación en el Supercampus Europeo y la integración y relación con los estudiantes en todo lo relacionado con la formación médica".

El responsable autonómico, también catedrático de la Universitat de València, ha coincidido, como se ha expuesto a lo largo de la apertura del curso y en la lección magistral, en apuntar que el fin último de la universidad es la persona, teniendo en cuenta "la vocación y el objetivo de formar, ayudar y acompañar desde la juventud y a lo largo de toda la vida porque la formación se va a mantener en el tiempo de hombres y mujeres".

El Gran Canciller de la UCV y arzobispo de Valencia ha agradecido a Tabarés su disposición a abrir áreas de colaboración y la visión que ha dado de esta institución académica y ha asegurado que para esta entidad las palabras del secretario autonómico son "alentadoras" y suponen "un reto". Así, ha mostrado también la disposición de la UCV a colaborar con la Generalitat.

"Tenga la certeza de que desde ayer mismo, no digo desde mañana, esta universidad va a trabajar en ese sentido", ha aseverado, a la vez que se ha mostrado su "disposición" a afrontar "los retos de la sociedad y a salir al paso entre todos". "La universidad colaborará con ustedes plenamente", ha aseverado, tras lo que ha pedido que se traslade este mensaje a la consellera de Universidades y ha confiado en que la Generalitat hará efectiva también esa colaboración.

En ese marco, el secretario general de la UCV ha resaltado que los alumnos de Ciencias de la Salud de esta institución puedan ya "realizar prácticas en la red pública sanitaria" de la Comunitat Valenciana, "gracias al convenio de colaboración firmado con la Conselleria de Sanidad el pasado mes de junio" y tras "alguna que otra decisión judicial". Ignacio Orrico ha agradecido "la buena predisposición de la conselleria".

NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, el rector ha anunciado que este curso comenzará su andadura el Centro de Investigación Traslacional San Alberto Magno (CITSAM), con "una vocación clara" de "vertebrar y potenciar la investigación que la UCV desarrolla en los campos de la biomedicina y a la biotecnología". Pagán ha aseverado que el objetivo es "buscar la traslacionalidad, convencidos de la necesidad de que investigación fundamental e investigación clínica trabajen conjuntamente y en beneficio, en último término, de la persona".