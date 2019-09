El día siguiente a la reunión en la que el PSOE y Unidas Podemos constataron la imposibilidad de un acuerdo para la investidura, Pablo Iglesias ha pedido a Pedro Sánchez que "nos sentemos a negociar" en "base" a sus respectivas propuesta para alcanzar un consenso que no sería "ni injusto ni satisfactorio" para ambas partes. El líder de Podemos ha lanzado esta propuesta al presidente en funciones desde la tribuna del Congreso, donde este miércoles hay un debate sobre las dos últimas Cumbres de la UE, Allí, Sánchez también se ha desviado momentáneamente de este tema para pedir a la oposición que termine el "bloqueo" a la investidura y el líder del PP, Pablo Casado, le ha acusado de llevar "meses" en campaña electoral.

En el contexto europeo, Iglesias se ha referido a las "lecciones tremendamente útiles" que la política italiana puede dar a la española, en relación a la coalición que acaban de firmar el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas para evitar unas nuevas elecciones, que eran los planes de Matteo Salvini. "Ha habido más aspereza entre ambos, que entre nosotros", le ha dicho Iglesias a Sánchez, en relación a las malas relaciones entre los dos partidos que ahora gobernarán Italia.

Según el líder de Podemos, el presidente debería tener en cuenta dos cuestiones italianas, que "es preferible siempr un Gobierno de coalición que una repetición electoral" y que "la gente no ve bien cuando alguién trata de repetir elecciones para sus propios intereses". Por eso, Iglesias ha advertido a Sánchez que "se equivocará si hace caso a los que le dicen que por algún escaño más obligar a los españoles a votar otra vez".

Poco antes, el presidente había pedido a "los partidos de la oposición" para que "abandonen el bloqueo y se constituya un Gobierno progresista". Recurrió al "consenso" que alcanzaron en la primavera los Veintiocho para repartir los altos cargos europeos en unas "negociaciones que no fueron fáciles" pero "a pesar de todo conseguimos forjar un sólido consenso".

Para Sánchez, la experiencia europea "debería llevar a la reflexión, especialmente en algunos actores políticos de nuestro país", en un llamamiento que podría ser a Unidas Podemos pero también al PP y Ciudadanos, a quienes el PSOE pide la abstención. "España necesita grandes consensos,y para lograrlos es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y se constituya un Gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el 28 de abril", ha dicho.

En manos de Sánchez e Iglesias

Los mensajes que han lanzado este miércoles Sánchez e Iglesias desde la tribuna del Congreso hacen pensar que ninguno de los dos cierra totalmente la puerta a evitar las elecciones del 10 de noviembre, que se convocarán si el 23 de septiembre si antes no ha habido investidura. En su turno de palabra, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha drigido a ambos para decirles que el acuerdo ya solo depende de ellos dos, "el bloqueo está en sus personas en estos momentos". "Ya solo pueden ustedes, sus equipos ya no tienen capacidad negociadora, tienen que conseguirlo ustedes", ha insistido Esteban, que estima que un acuerdo "no es imposible" si hay voluntad"

Tras la ruptura este martes de los contactos entre socialistas y moradados, entre representantes de ambos grupos y de otros en el Congreso ya sobrevolaba la idea de que, como ha dicho Esteban, la situación solo podían desatascarla Sánchez e Iglesias. Este miércoles ambos han lanzado mensajes en los que, no obstante, también queda claro que están en posiciones tan distanciadas como la víspera. Iglesias instiendo en la coalición y Sánchez haciendo un llamamiento general a los "partidos de la oposición", que puede referirse a Unidas Podemos, pero también al PP y Ciudadanos, a quienes el PSOE ha pedido incansablemente la abstención.

Guante blanco de Iglesias

Ya antes de que Iglesias "tendiera la mano a Sánchez otra vez" desde la tribuna de oradores, diversos miembros de Unidas Podemos había dejado claro que su intención seguía siendo negociar hasta el final, aunque sin renunciar a la coalición y descartando que el líder morado fuera a llamar al presidente en funciones. Finalmente, Iglesias le ha pedido retomar el contacto, en un discurso tan de guante blanco que incluso ha llegado a decirle a Sánchez que "usted fue la esperanza de la socialdemocracia y puede seguir siéndolo".

Desde la barrera del tira y afloja entre PSOE y Unidas Podemos, Pablo Casado ha subido a la tribuna para afear a Sánchez que su pretendido liderazgo "mundial" no es tal o que sus gestiones en la negociación entre los Veintiocho no fueron tan exitosas, puesto que la presidenta de la Comisión Europea es del PPE.

También le ha reprochado que dé explicaciones meses después de las cumbre de la UE, en lo que el líder del PP ha visto una clara intención electoral. "Viene aquí como presidente de un Gobierno en funciones, que no funciona y pretende que el Parlamento tampoco funcione", ha dicho sobre la falta de actividad en el Congreso en los últimos meses, algo que también le ha reprochado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en su turno de palabra.

"Viene a dar cuenta de dos Consejos Europeos con una tardanza premeditada", ha dicho Casado, que ha dicho a Sánchez que "utiliza esta Cámara como parte de la tramoya para su pretendida, deseada pero oculta campaña electoral empezada hace meses".