El Ayuntamiento de Vila-real ha anunciado la suspensión de las clases, las instalaciones deportivas municipales, este miércoles "ante la alerta naranja por lluvias fuertes". Asimismo, se habilitará un servicio extraordinario de ludoteca en la Agencia de lectura Maria de Luna de 7.30 a 13.00 horas para garantizar la conciliación laboral.

También el Ayuntamiento de Borriana ha cancelado las clases en todos los centros educativos de la localidad, así como el de Vinaròs y Alginet.

Por su parte, el consistorio de Utiel ha indicado que se cancela el desfile de moda programado para el miércoles en la Plaza Puerta del Sol "ante pronóstico del tiempo adverso.

Algunas localidades han decidido "estudiar alternativas viables" para que las fiestas "transcurran con la normalidad más grande posible", como es el caso de Canals; en Peñíscola también, donde se han trasladado los actos de este miércoles al Palacio de Congresos, y en Redován, con el aplazamiento del espectáculo con vaquilla a la semana que viene.

El consistorio de Bétera ha recomendado, ante la posibilidad de lluvias torrenciales, no aparcar en el Centro de Estudios L'Albereda, ya que "es un vado inundable".

Otros municipios no han suspendido clases ni han cancelado ningún tipo de actividad pero sí han preparado protocolos de emergencia. Este es el caso de Paterna donde, tras una reunión en el consistorio, se ha acordado no suspender las clases. No obstante, se han reforzado todas las guardias, con más de 100 efectivos preparados para actuar, y se cerrará el Parc Central.