La legislatura ya cuenta con la primera norma admitida a trámite: la ley de eutanasia. La proposición del PSOE consiguió ayer el respaldo verbal en el pleno del Congreso de todos los grupos excepto Partido Popular y Vox. Eso sí, su desarrollo dependerá de si finalmente se forma Gobierno antes del 23 de septiembre o se convocan elecciones el 10 de noviembre.

A pesar del apoyo y a falta de la votación, los grupos parlamentarios recriminaron al PSOE que la haya impulsado sin acuerdo de investidura y muchos vislumbran un uso electoralista de este asunto.

Se trata de la segunda vez que se toma en consideración esta propuesta, ya que la iniciativa decayó en la pasada legislatura después de que las Cortes se disolvieran por la convocatoria electoral, un escenario que podría volver a repetirse de no conformarse un Ejecutivo. La propuesta socialista para regular la eutanasia pide "reconocer el derecho a poner fin a la propia vida en caso de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante".

Patxi López, que defendió la norma por parte de los socialistas, apuntó que el objetivo de la norma es "mejorar" la vida de los afectados. "Queremos dar vida a los años, no años de vida", expresó el diputado, después de explicar que desde su partido no quieren "que alargar la vida no suponga alargar el sufrimiento.

La ley, en cambió, recibió duras críticas desde el Partido Popular. Ignacio Echániz acusó al PSOE de "oportunista" por debatir esta ley entre turbulencias políticas y su partido se posicionó en contra de la norma, apuntando que la eutanasia es "fácil, cómoda, sencilla y barata".

Desde Cs comentaron sus reticencias a la ley a pesar de otorgarle su apoyo. "Tenemos que hacer una regulación seria y sosegada para garantizar los derechos de todos los pacientes al final de su vida", desarrolló desde la tribuna Melisa Rodríguez. Y es que los naranjas también han presentado su propio proyecto para una ley de cuidados paliativos.

En Podemos, consideran que la norma es necesaria "la haya presentado quien la haya presentado". Noelia Vera fue muy clara en este sentido, no sin lanzar un dardo al PSOE, "Nosotras vamos a votar a favor de la regulación y despenalización de la eutanasia y lo hacemos por una cuestión de responsabilidad política. Esa es la diferencia entre PSOE y Podemos".