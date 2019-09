HELP MY CASH

Imagen de una calculadora. HELP MY CASH

El mercado hipotecario ha dado un vuelco este martes tras conocerse el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, que considera que el indice IRPH, usado en casi un millón de hipotecas en España, puede ser abusivo y por tanto sujeto a ser anulado. Los bancos podría verse obligados a devolver hasta 44.000 millones de euros a los clientes.

Las cantidades a devolver a cada cliente en caso de un fallo en ese sentido (la sentencia se dictará en 2020) depende varios factores: si tienen que devolver todo lo cobrado o solo una parte, si el cliente ha hecho un arreglo previo con la entidad, el plazo de la hipoteca, etc. En la web Help My Cash calculan que cada afectado podría recibir de media unos 25.000 euros y han diseñado una calculadora que te puede ayudar a hacerte una idea de cuánto tendrían que devolverte llegado el caso:

Ejemplos

Por ejemplo, para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años contratado hace 10 años con un interés de IRPH Entidades más 0,25%, el titular habría abonado, de media, unos 25.600 euros más si se anulara la cláusula.

"En caso de que se eliminara la referencia y se aplicara solamente el diferencial, la cifra sería de casi 23.700 euros, mientras que si simplemente se sustituyera el IRPH por el euríbor, lo pagado de más ascendería a algo menos de 18.400 euros", señala un comunicado de la empresa, que recuerda que la fórmula final la establecerá la justicia.

La eliminación del IRPH también permitiría a los afectados ahorros a lo largo de toda la vida de su hipoteca. "Para el ejemplo anterior, sumando la suma recuperada más el ahorro futuro, estos dejarían de pagar entre unos 34.500 y unos 44.800 euros en intereses, dependiendo de qué tipo se aplicara tras anular el índice de referencia abusivo". señala el comunicado.