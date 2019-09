De este modo, el déficit de la comunidad en relación al PIB es superior al del conjunto de las comunidades, que fue del 0,63% en el acumulado del primer semestre del año. Según este criterio, la Comunitat Valenciana es la sexta autonomía cuyo déficit representa un porcentaje más alto de su PIB, por detrás de Extremadura (1,35), Navarra (1,25), Murcia (1,23), Baleares (1,2) y Castilla-La Mancha (1,12).

Sin embargo, en términos absolutos, es el segundo más elevado tras el de Catalunya (1.724 millones). En comparación a 2018, el déficit valenciano se ha casi duplicado: en julio de 2018 se situaba en 666 millones, lo que representaba el 0,59% del PIB, mientras que en 2019 es de 1.276 millones, un 1,1%.

Las comunidades autónomas han obtenido un déficit de 7.938 millones, el 0,63% del PIB, y un incremento del 10,3% respecto a los seis primeros meses del año anterior. Todas las regiones, salvo el País Vasco, han registrado 'números rojos' en el primer semestre.

Por otra parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 26.330 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un incremento del 17,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta el 2,1% del PIB; mientras que el déficit del Estado hasta julio se situó en 13.922 millones, un 20,9% inferior al de 2018 y equivalente al 1,11% del PIB.

HACIENDA: LA COMPARACIÓN CON 2018 NO ES "HOMOGÉNEA"

El departamento de María Jesús Montero explica que en el dato del déficit público en el primer semestre no se incluyen las cifras de las corporaciones locales, que vienen registrando superávit durante los últimos siete años, y añade que la comparación con el mismo periodo de 2018 no es homogénea, dado que la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios no tiene equivalencia en los primeros meses del año pasado.

El pasado ejercicio, precisa, estos incrementos se computaron tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en julio, por lo que en los próximos meses, esta tendencia se irá "suavizando" como ha ocurrido ya con el déficit del Estado hasta julio, que se ha reducido en casi un 21%.

En el desglose del déficit público en el primer semestre, la Administración Central ha registrado un déficit de 11.587 millones, el 0,92% del PIB, descontada la ayuda financiera, y un incremento del 23,7% respecto al mismo periodo de 2018.