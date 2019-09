Respecto al plan de empleo, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha explicado como este dinero junto con las aportaciones de la Junta de Comunidades y de los ayuntamientos dispondrá de un total de 20 millones de euros para paliar el desempleo que se sufre en los municipios de la provincia.

Una vez más ha mostrado su satisfacción de la que la Junta de Comunidades esta legislatura también haya querido dotar económicamente estos planes que supone "dotar de más recursos que en años anteriores".

Ha contestado ante la solicitud de premura por parte del grupo popular que el deseo es que hubiera estado convocado antes pero que no se puede obviar "que ha habido por medio varios procesos electorales que han ralentizado la toma de decisiones" a lo que se ha unido que dos diputaciones no tenían el crédito necesario y el resto se han tenido que solidarizar ya que "tienen voluntad política pero no económica", en referencia a las de Cuenca y Guadalajara, anteriormente gobernadas por el PP y que a raíz de las últimas elecciones han cambiado su signo político.

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra, en relación con este asunto también ha solicitado el dinero que han tenido que aportar los ayuntamientos con motivo de la subida del Salario Mínimo, a lo que el vicepresidente segundo, Gonzalo Redondo, ha contestado que con el proceso electoral las justificaciones por parte de los ayuntamientos se han ido al mes de julio, por lo que en pocas semanas confía que ese dinero será devuelto a las arcas municipales.

PABELLÓN FERIAL

El otro punto de la sesión que ha generado el debate entre los dos grupos políticos integrantes de la Diputación ha sido el correspondiente a la modificación de crédito para destinar tres millones de euros a la tercera fase del Pabellón Ferial.Caballero ha explicado que este dinero, procedente de un remanente después de dotar con más de cuatro millones al Plan de Obras Extraordinario, se destinará a la construcción de un nuevo pabellón aledaño al actual de 5.000 metros cuadrados en los terrenos adquiridos por la Diputación provincial recientemente.

Además ha justificado el hacer este paso administrativo ahora para dotar de mayor agilidad al proceso ya que es su deseo que el Pabellón Ferial este renovado al final de la presente legislatura, y si pudiera ser para la edición de Fenavin 2021 en su compromiso de "reducir el número de carpas portátiles" y dar así mejor servicio tanto a compradores como a las bodegas.

Un punto en el que el Partido Popular se ha abstenido en un primer momento al considerar que no había recibido ni las "explicaciones ni la información suficiente" para saber a lo que estaba destinado ese dinero dentro del proyecto. El portavoz ha explicado que no han votado en contra porque entienden "que el del Pabellón Ferial es un proyecto que beneficia al conjunto de la población de la provincia de Ciudad Real". Tras las explicaciones oportunas por parte del presidente de la Diputación, han decidido cambiar el signo de su voto y apoyar el punto del orden del día.

El turno de ruegos y preguntas ha servido una vez más para criticar el Plan de Caminos por parte del Partido Popular y para pedir explicaciones ante las quejas de los bomberos del Consorcio de Emergencias del parque de Ciudad Real ante las dificultades de llegar a todos los avisos provocados por la tormenta del pasado domingo que dejó 19 litros por metro cuadrado y numerosas incidencias, la mayoría por inundaciones de bajos y garajes.

La primera ha sido contestada por el diputado Manuel Martínez López-Alcorocho que ha manifestado que el Plan de Caminos "no es el desastre" que quieren hacer vez desde el Partido Popular, y que ya está ejecutado al ochenta por ciento.

Respecto a los bomberos del parque de Ciudad Real, el presidente, Julián Nieva, ha explicado que está dotado por encima de lo que marca la ley y que el domingo se tomaron decisiones técnicas en las que no se consideró necesario que vinieran refuerzos de otros parques de la provincia.