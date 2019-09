"Si Puig no tiene lo que hay que tener para que la ministra le atienda, queremos que dé explicaciones en Les Corts", ha defendido la portavoz adjunta, Eva Ortiz, en declaraciones a los medios en la sede del PPCV.

Junto a su comparecencia, el grupo 'popular' quiere que Montero reciba a los portavoces parlamentarios del resto de partidos antes del 9 d'Octubre, "el día grande de los valencianos", con reuniones "en Madrid o donde diga". El PP pretende registrar esta proposición no de ley (PNL) inmediata antes del inicio del pleno de Les Corts de este miércoles, 11 de septiembre.

La iniciativa también insta a que el Ministerio de Hacienda habilite una línea extraordinaria para la Comunitat valenciana mientras no se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, "sobre todo en educación y sanidad, las dos áreas más afectadas".

Al respecto, la también vicesecretaria general del PPCV ha recordado que "la pasada legislatura, (Cristóbal) Montoro y (Mariano) Rajoy no solo convocaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sino que iniciaron los trabajos y los expertos hicieron un documento con medidas, posiciones y posturas a tomar en financiación".

Ha criticado, mientras tanto, que desde la Generalitat "nadie da explicaciones y no se sabe qué van a hacer para paliar" la situación financiera, cuando "tiene más de 330 altos cargos enchufados a su servicio y planea un recorte de 1.500 millones".

"SIETE MESES SIN DAR LA CARA"

En este contexto, el PP volverá a exigir que el jefe del Consell "dé explicaciones" en un pleno monográfico para que "no siga escapándose de Les Corts", tras "siete meses sin dar la cara en las sesiones de control". La 'popular' ha destacado que el grupo socialista alegó que no apoyaba esta comparecencia precisamente por la reunión Montero-Puig, si bien ha reconocido que no se ha producido porque la ministra "tenía otras cuestiones".

Todas las peticiones responden a al plan de ajuste que deberá realizar el Consell por su situación financiera, una "posible situación de recortes por decreto", para el que la portavoz del PP ha advertido que los partidos del Botànic II "se van a poner de acuerdo aunque tienen poco tiempo por ley". "Puig no pinta nada, no le atienden ni le dan explicaciones en su partido. Ahora sabe lo que es estar en una lista de espera", ha ilustrado.

Tras el inicio del curso político, el grupo del PP en Les Corts pretende proponer otras iniciativas parlamentarias en el plano social, aunque esperará primero a la aprobación del decreto del plan de ajuste del Gobierno valenciano.