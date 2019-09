La setena edició dels Premis Vinari ha arrencat aquest dilluns amb la participació de prop de 1.000 referències de vins. L'estructura del concurs consolida les categories de les edicions anteriors, si bé l'organització ha apostat per introduir un nou premi per reconèixer el millor membre del jurat.

Amb la frase de tastos preliminars iniciada a Vilafranca del Penedès, el concurs es prepararà per a una primera fase que se celebrarà a Rubí a principis de setembre. D'allà en sortiran els guanyadors que es donaran a conèixer a la gala de lliurament de premis que se celebrarà a l'Auditori de Vilafranca del Penedès el divendres 11 d'octubre.

Els guardons inclouen reconeixements per als millors vins blancs joves, blancs amb criança, negres joves, negres de criança, negres de guarda, vins dolços, vins rosats, escumosos rosats, escumosos joves, escumosos reserva, escumosos gran reserva i escumosos antigues reserva.

Tres categories: bronza, plata i or

Cadascuna d'aquestes categories, al seu torn, concedeix una distinció de bronze, plata i or. L'escumós amb puntuació més alta rebrà el Gran Vinari Escumós i el millor de tots els vins s'endurà el Gran Vinari d'Or.

També hi ha premis especials al millor projecte ecològic, a la trajectòria professional, a la millor etiqueta, imatge o 'packaging', al millor celler -que serà per a qui s'emporti més guardons- i, novetat d'aquest any, al millor membre del jurat.