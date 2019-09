El abogado de seis hosteleros del Paseo Marítimo de Pinedo y dos del entorno de la Devesa de El Saler en València, Javier Campomanes, ha informado que los empresarios han comenzado este lunes a desmontar las terrazas de sus restaurantes y que las actuaciones terminarán este martes. Además, ha señalado que espera que la prórroga de la concesión para el permiso del restaurante esté lista para finales de septiembre.

Así lo ha explicado este lunes en declaraciones a Europa Press el letrado, después de que el 30 de agosto estos hosteleros anunciaran que desmontarían las terrazas de sus restaurantes coincidiendo con el proceso de renovación de las concesiones que tiene otorgadas por la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para poder desarrollar su actividad en un espacio de dominio público.

El abogado ha explicado que, en la tarde del lunes, están ya desmontadas las dos terrazas de El Saler y cuatro de Pinedo, mientras que las dos restantes se desmontarán mañana, pues dependen de los operarios.

Asimismo, Campomanes ha detallado que no han recibido ninguna notificación por parte de Costas, pero ha precisado que, después de este paso, esperan que la resolución de las prórrogas tenga lugar a finales de septiembre, y no en octubre, como previó en el pasado.

"Ahora lo primero es que pasará Costas, el paso previo es que vengan a comprobar. La concesión ampara al restaurante, única y exclusivamente; eso hemos solicitado desde 2014, estamos pendientes de que nos la den", ha subrayado.

El abogado ha matizado que la inspección de Costas será para comprobar que los restaurantes "no ocupan más superficie de dominio público marítimo terrestre" de lo que les otorga la concesión. "Si estuviera todo correcto, que quitando las terrazas está todo correcto, nos tienen que dar la prórroga, por ley", ha asegurado.

Respecto a las terrazas, el letrado ha señalado que tratarán ese tema cuando tengan la concesión, ya que si no tienen la concesión del restaurante, no tienen título. Además, ha indicado que no sabe qué hoja de ruta seguirán para volver a conseguir las terrazas, pero ha puntualizado que deberá "imperar el sentido común".

"Tendrá que imperar sobre todo el sentido común, además de la legalidad, pero el sentido común para buscar una solución. No tiene ninguna lógica que un restaurante de playa no tenga terraza. Espero que la solución llegue mucho antes del verano que viene, no sé los tiempos, pero València es una zona que en diciembre tenemos buen tiempo y la gente busca terrazas", ha sostenido Campomanes.

El letrado explicó a Europa Press a finales de agosto que el desmontaje de las terrazas no respondía a una petición de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sino que formaba parte del proceso de renovación de las concesiones.

"Costas no ha ordenado desmantelar terrazas ni quitarlas. Todo forma parte del proceso de renovación de concesiones -para los restaurantes-, que están en tramitación. Forma parte de ese proceso. Se desmontarán las terrazas no por estar ordenado por Costas sino porque forma parte de dicho proceso de concesión", manifestó Campomanes, que representa a los empresarios junto a Juan Luis Navarro.