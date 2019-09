El abogado de los padres de la niña de siete años con autismo que denunció el pasado junio a tres maestras y a la directora de un colegio de Dos Hermanas (Sevilla) por un supuesto trato vejatorio, Javier Jaenes, ha presentado este lunes un escrito a la Delegación Territorial de Educación para solicitar a la Administración andaluza que "cumpla" con la promesa que les hizo a los padres y que las profesoras, a quienes se les abrió expediente, no se les dé plazas en otros centros educativos.

En declaraciones a Europa Press, Jaenes ha indicado que los expedientes van por proceso administrativo, que es "independiente" al judicial, por lo que ha señalado "no entender" las alegaciones de la Consejería sobre el expediente administrativo que abrió por falta grave a las tres educadoras está "paralizado" hasta la conclusión del proceso judicial que sigue su curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dos Hermanas.

"No entendemos que cuando en fase de instrucción, se ha cotejado las grabaciones donde se escucha claramente cómo las profesoras no cumplen con su correcta labor y ejercen mala praxis, así como las docentes ha reconocido que es su voz la que se escucha en esas grabaciones, no se cumplan las medidas cautelares de inhabilitación y se les permita a las docentes que puedan obtener una plaza en otro centro educativo", ha abundado el abogado de la familia de la pequeña, quien además ha censurado que ha comprobado que las profesoras están "dadas de alta".

En esa línea, cabe apuntar que la madre de la niña ha criticado que una de las docentes "vuelve a dar clases este martes en un colegio de Mairena del Alcor como profesora de Educación Especial".

Por su parte, la Consejería de Educación y Deportes ha aclarado que la maestra interina de las cuatro que fueron denunciadas por burlarse de una niña autista en un colegio de Dos Hermanas (Sevilla) "no se incorporará mañana a su puesto de trabajo".