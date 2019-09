Este lunes, el Programa de Ana Rosa ha emitido unas imágenes que reconstruyen paso a paso el crimen de Diana Quer. Su padre, Juan Carlos Quer, ha publicado un tuit en que ha explicado la solicitud de la no disfusión de esas imágenes.

"He solicitado a Telecinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija", comienza en la publicación de Twitter. "El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento", afirma.

Por último, lanza una pregunta a la presentadora: Ana Rosa si fuese tu hija, ¿lo publicarías?".

He solicitado a Tele Cinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ???