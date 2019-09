Esta iniciativa es una propuesta de la supervisora de Paritorio, Raquel Hervás, para decorar las tres habitaciones destinadas a dilatación y parto y que ha contado con la colaboración altruista de la pintora, fotógrafa e ilustradora, Iris Serrano.

Hija de escultor, Iris Serrano estudió fotografía y pronto se dedicó a la pintura y al muralismo "artivismo", que le ha llevado a viajar a diferentes lugares (Palestina, Chiapas, Sahara, campos de refugiados) para contribuir a que el arte sea una herramienta de transformación.

También ha pintado grandes murales en València, algunos de ellos contra la violencia de género para festival Igualment Fest. "Pinto solo mujeres y he trabajado en diversos eventos y festivales feministas. Casi siempre pinto sobre temas que tengan que ver con causas sociales con las que yo estoy comprometida", ha explicado en un comunicado la artista, que también está muy comprometida con el parto respetuoso.

Por este motivo, cuando Raquel Hervás se enamoró de uno de sus murales en el que aparece una madre amamantando a su bebé, bajo el lema "de madres rebeldes, hijas libres", se pone en contacto con ella, que enseguida acepta su propuesta de decorar los paritorios del Hospital General de València.

DETALLES "IMPORTANTES"

"Di a luz en este hospital hace ya años y por aquel entonces no me gustó la estética que tenía. Yo no estaba enferma, venía a parir, venía contenta y creo que en estos lugares se tiene que cuidar la ambientación, que el lugar sea amable. A quien no esté dando a luz estos detalles le pueden parecer algo menor, pero son importantes", ha añadido Serrano.

Por este motivo, ha decidido pintar los tres murales de forma gratuita. "Me parece que es calidad sanitaria que haya en cargos de responsabilidad con el nivel de sensibilidad que tiene la supervisora de este hospital, que intenta cuidar todos los detalles para que ese bebé venga en un lugar bonito y la mamá esté viviendo esta experiencia en un ambiente mejor", ha concluido.