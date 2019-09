Entre el Puente de las Flores y el Puente de la Exposición y en horario de 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, esta cita ofrecerá un viaje gastronómico gourmet por el mundo a través de diferentes tradiciones culinarias.

Los asistentes podrán degustar propuestas procedentes de Cuba, Japón, Tailandia, México e Italia, entre otras nacionalidades, de la mano de 20 conocidos restaurantes sobre ruedas.

Entre otras propuestas, se servirán tacos con carne de canguro y cocodrilo, wraps vegetarianos y veganos, sushi, pizzas y hamburguesas artesanales, destacan entre una amplia oferta gastronómica para todos los paladares, donde también sorprenderán las propuestas sin gluten. Además, la cerveza será otra de las grandes protagonistas para ofrecer un maridaje innovador entre cocina gourmet y diferentes tipos de cerveza Amstel.

CARPAS NÓMADAS

De entrada gratuita, la cuarta edición de Amstel València Market estará amenizada con música ambiente. Como novedad de este año, se ha ampliado la zona de restauración con dos carpas nómadas y se ha instalado césped artificial para la comodidad de los asistentes.

Los 20 restaurantes rodantes participantes en esta edición competirán por alzarse con el título de Premio Amstel València Market al Mejor food truck de la Comunidad Valenciana, un título que otorga la marca organizadora en reconocimiento y apoyo al sector de la hostelería y la restauración local, y que el año pasado ganó La Pepita.

Así, se podrán ver desde las propuestas premium de Sushi Room, la exquisita comida exótica de Country Food, pasando por la cocina casera mexicana de Lujuria, la cubana de Cubantruck o la tailandesa de Thaimongkout.

Por su parte, A Contracorriente sorprenderá con la combinación de platos tradicionales y vanguardias que se fusionan con otras gastronomías como la turca, la sudamericana o la asiática.

Las hamburguesas también tendrán una presencia destacable con las hamburgueserías gourmet de N5 y The Fitzgerald.

El público del Amstel Market podrá también disfrutar de las propuestas del exconcursante de Masterchef Toni Carceller en El Esbirro, un autobús inglés de 1954 desde donde potenciará los productos valencianos de proximidad en su apuesta por la fusión de la gastronomía local y las recetas típicas del street food.

Los perritos XXL de 26 cm del food truck Oh my dog!, la oferta 100% sin gluten de Croquetas & Co, pizzas artesanales de La Rodante o wraps vegetarianos y veganos de 90km hora completan, entre otras propuestas dulces y saladas, la amplia oferta gastronómica de Amstel Valencia Market.

Los asistentes serán los que decidan con su voto qué gastroneta tiene la mejor carta y merece coronarse como el mejor restaurante sobre ruedas de la Comunitat Valenciana. Todos los participantes en la votación entrarán en un sorteo para recibir su peso en cerveza y compartirlo con amigos y familiares.