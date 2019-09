Quedan quince días para que se convoquen elecciones si antes no hay presidente y los dos principales partidos de los que depende la investidura, PSOE y Unidas Podemos, no han vuelto a hablar desde su reunión del jueves pasado y, de momento, no saben cuándo volverán a hacerlo. Las dos partes coinciden en que ninguna ha llamado la otra y que esperaba que la otra lo hubiera hecho.

"Quien llama a quien no va a ser una excusa para que no haya un Gobierno estable", ha dicho este lunes la portavoz de Podemos, Noelia Vera, que no ha podido precisar si esta semana habrá alguna nueva reunión entre los equipos negociadores o entre sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que sí o sí se verán las caras el miércoles en la sesión de control del Congreso.

El jueves pasado, tras más de cuatro horas de reunión, las dos partes coincidieron en asegurar que habían acordado en emplazarse a tener más contactos. Sin embargo, desde entonces, ni el PSOE ha llamado a Unidas Podemos ni a la inversa. Los morados consideran que es a los socialistas a quienes corresponde tomar la iniciativa, pero que si no lo hacen serán ellos quienes retomen el contacto.

Por la otra parte, el PSOE ha estado el fin de semana esperando a que los negociadores de Unidas Podemos les trasladaran algún documento con su punto de vista sobre el acuerdo programático que se les presentó la semana pasada, pero no ha habido ninguna comunicación. Así lo ha contado este lunes la portavoz socialista en el Congreso y negociadora, Adriana Lastra, quien también ha añadido que si Unidas Podemos sigue sin comunicarse con ellos, será el PSOE quien lo haga.

"No ha habido ningún tipo de comunicación, sabemos que Pedro Sánchez tenía intención de llamar a Pablo Iglesias y [la llamada] no se ha producido", ha explicado Vera, que ha añadido que Carmen Calvo y Pablo Echenique, los dos negociadores jefe, tampoco han hablado.

"Seguimos a la espera, estamos a cinco minutos, tenemos claro cuál es el proyecto programático", ha indicado la portavoz morada.

Investidura sin acuerdo

Independientemente de que las dos partes manifiestan su intención de hablar y aseguran que llamarán si la otra parte no lo hace, lo cierto es que si no hay investidura dentro de dos lunes, el 23 de septiembre, se disolverán las Cámaras y se convocarán nuevas elecciones. El tiempo para negociar se agota porque, antes de la fecha límite, también deberá producirse una nueva ronda de consultas del rey con los grupos políticos, aunque el monarca solo estaría dispuesto a convocarla si ve que hay posibilidad de que la investidura salga adelante.

En este escenario, empiezan a surgir alternativas oficiosas a las posiciones que mantienen ferreamente PSOE y Unidas Podemos -gobierno en solitario con acuerdo programático o coalición de Gobierno-. Entre ellas, la que más fuerza cobra, porque la han mencionado miembros de Unidas Podemos, es la posibilidad de que los morados permitan la investidura de Sánchez pero sin ningún tipo de acuerdo que les ate en su labor de oposición.

El PSOE no quiere oír hablar de una posibilidad que el viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, calificó de "rincón oscuro" y dudó de que ningún partido esté "en esa deriva", en alusión a los de Iglesias. Este lunes, Vera ha evitado responder a si Iglesias estaría dispuesto a acudir a la consulta con Felipe VI para decirle que apoyará la investidura pero sin ningún acuerdo de legislatura. Ha insistido en que lo que "plantea" Unidas Podemos es un acuerdo programático con el PSOE, que ha dicho, no tardarían más de "cinco minutos" en cerrar siempre que haya "voluntad política" para retomar la conversación donde se quedó en julio, es decir, en una oferta de Gobierno de coalición del PSOE que los morados rechazaron.

A 15 días de la fecha límite las posturas siguen muy distanciadas. Es el "disenso para llegar al consenso" del que ha hablado este lunes Lastra. Sin embargo, las diferencias siguen centradas en una distancia abismal entre si los morados han de entrar o no en el Gobierno, algo que el PSOE tiene totalmente descartado y que Unidas Podemos sigue reclamando.

Vera ha defendido que Unidas Podemos cumplió "con todos los requisitos" del PSOE, como apartar a Iglesias o comprometerse a no ser nota discordante en el Ejecutivo en "temas de Estado" como Cataluña. Después, en julio, hubo "48 horas para negociar lo que no se negoció en meses y es una cuestión de Estado que necesita mucho tiempo para llegar a un acuerdo". "Casi lo tuvimos", ha dicho Vera, "con unas horitas más podríamos terminar de completarlo, esa es nuestra voluntad".

Sin embargo, el PSOE descarta ya de plano la posibilidad. Así lo han reiterado en las últimas horas Calvo, Lastra y el secretario de Organización. José Luis Ábalos, a quien Vera ha afeado que este mismo lunes haya continuado pidiendo la abstención del PP y Ciudadanos. Al hilo de estas intervenciones, Vera ha lamentado que "tanto por el contenido como por el tono, hay escasa voluntad de llegar a un acuerdo" por parte de los socialistas.